La Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura inicia del 09 al 28 de febrero una jornada regional de vacunación contra el dengue, orientada a completar la segunda dosis en niños y adolescentes de 9 a 16 años que residen en distritos priorizados de la región.

En Piura, la meta regional asciende a 106 047 personas. El proceso de vacunación alcanzó el 100 % de cobertura en la primera dosis, con 106 440 aplicaciones. La segunda dosis registra 83 962 aplicaciones, equivalente al 79,17 % de avance. La jornada de febrero busca cerrar esta brecha.

Para este periodo, la Diresa Piura desplegará brigadas de vacunación en campo, instalará puntos de atención en zonas estratégicas y coordinará con el sector Educación la intervención en instituciones educativas que desarrollan actividades vacacionales. Asimismo, se priorizará la identificación de menores pendientes de vacunación y la orientación directa a padres y madres de familia para la autorización del consentimiento informado.

La vacuna contra el dengue es segura, eficaz y gratuita, y se aplica en los establecimientos de salud de la región. La Diresa Piura exhorta a las familias a completar el esquema de vacunación de sus hijos, debido a que esta medida reduce el riesgo de hospitalización y complicaciones graves.

La Diresa Piura recuerda que la prevención del dengue también depende de las prácticas en el hogar. Se recomienda lavar, escobillar y tapar los recipientes donde se almacena agua, además de usar repelente y acudir al establecimiento de salud ante la aparición de síntomas.