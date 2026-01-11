La Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura inicia del 09 al 28 de febrero una jornada regional de vacunación contra el dengue, orientada a completar la segunda dosis en niños y adolescentes de 9 a 16 años que residen en distritos priorizados de la región.
En Piura, la meta regional asciende a 106 047 personas. El proceso de vacunación alcanzó el 100 % de cobertura en la primera dosis, con 106 440 aplicaciones. La segunda dosis registra 83 962 aplicaciones, equivalente al 79,17 % de avance. La jornada de febrero busca cerrar esta brecha.VER MÁS: Alertan riesgo de conjuntivitis por uso de piscinas no aptas en Piura
Para este periodo, la Diresa Piura desplegará brigadas de vacunación en campo, instalará puntos de atención en zonas estratégicas y coordinará con el sector Educación la intervención en instituciones educativas que desarrollan actividades vacacionales. Asimismo, se priorizará la identificación de menores pendientes de vacunación y la orientación directa a padres y madres de familia para la autorización del consentimiento informado.
La vacuna contra el dengue es segura, eficaz y gratuita, y se aplica en los establecimientos de salud de la región. La Diresa Piura exhorta a las familias a completar el esquema de vacunación de sus hijos, debido a que esta medida reduce el riesgo de hospitalización y complicaciones graves.TAMBIÉN PUEDE LEER: Piura: El centro de salud de Paimas está en malas condiciones y la única ambulancia está inoperativa
La Diresa Piura recuerda que la prevención del dengue también depende de las prácticas en el hogar. Se recomienda lavar, escobillar y tapar los recipientes donde se almacena agua, además de usar repelente y acudir al establecimiento de salud ante la aparición de síntomas.