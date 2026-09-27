Personal policial del Escuadrón Verde (Terna) realizó un operativo en el centro poblado Zona B, en el distrito de La Tinguiña, donde fueron halladas sustancias que serían drogas y diversos objetos con características de material explosivo.

Acción policial

La intervención se desarrolló aproximadamente a las 11:30 de la noche del 25 de septiembre de 2026, en inmediaciones de la ribera del cauce La Achirana, como parte del operativo denominado “Cordillera Blanca”.

De acuerdo con la información policial, los agentes habían tomado conocimiento de las presuntas actividades de una organización denominada “Los Topos de La Tinguiña”, a la que se vincularía con presuntos delitos de extorsión y contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas.

Durante la intervención, el personal policial encontró 204 bolsitas, cada una de ellas conteniendo una sustancia pardusca pulverulenta que, preliminarmente, sería pasta básica de cocaína (PBC).

Asimismo, fueron encontradas seis bolsitas con cierre hermético tipo Ziploc, que contenían hojas, semillas y tallos secos, con características que corresponderían aparentemente a cannabis sativa (marihuana).

Durante el mismo operativo también se localizaron objetos que presentan características de material explosivo. Según el reporte policial, se trata de dos cartuchos cilíndricos con envoltura de papel parafinado de color marrón oscuro y un cartucho cilíndrico con envoltura plástica de color amarillo.

Todo el material encontrado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias correspondientes.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO