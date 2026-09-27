El Club Atlético Ferrocarril hizo pública su preocupación por el proceso de reversión iniciado por la Municipalidad Provincial de Ica sobre el terreno donde funciona su local institucional y campo deportivo, y cuestionó el requerimiento de desocupación y entrega del predio remitido recientemente por la comuna.

Posición del Club

Durante una conferencia de prensa, el presidente del club, Carlos Aquije, y el asesor legal de la institución, Julio Ochoa, también presidente de la Liga de Básquet de Ica, expusieron los antecedentes del terreno y los cuestionamientos que, según señalaron, existen respecto al procedimiento administrativo seguido por la municipalidad.

De acuerdo con la documentación y versión presentada por los representantes del club, mediante la Resolución de Consejo N° 015-88-MPI de fecha 2 de junio de 1988, la Municipalidad Provincial de Ica otorgó en donación para uso un terreno de 2307 metros cuadrados al Club Atlético Ferrocarril, destinado a la construcción de su local institucional y campo deportivo. La entrega se produjo durante la gestión del entonces alcalde Aquiles Cavero Donayre.

Los dirigentes sostienen que la finalidad establecida en aquella donación fue cumplida por la institución, tanto con la construcción de su local social como con la implementación de su espacio deportivo. Como antecedente, señalaron que en el año 2005, se emitió una resolución de alcaldía y posteriormente una escritura pública mediante la cual, según explicaron, se dejó constancia de que el club había cumplido con los objetivos establecidos para la donación en uso.

Carlos Aquije explicó que, desde la entrega del terreno, el club ha realizado progresivamente trabajos de acondicionamiento y construcción con aportes de sus asociados y actividades destinadas a generar recursos para sostener la institución, debido a su condición de organización sin fines de lucro.

El dirigente recordó que el campo deportivo sufrió daños durante el terremoto de 2007, quedando la antigua cancha prácticamente inutilizable. La falta de recursos económicos, y posteriormente las restricciones ocasionadas por la pandemia de 2020, retrasaron los trabajos de recuperación. Según explicó, recién en 2024 se inició nuevamente el proceso de construcción de una nueva cancha de básquet, que actualmente cuenta con piso y tableros.

La controversia se remonta al año 2025, cuando, según los representantes del club, la municipalidad de Ica comunicó el inicio de un procedimiento de reversión mediante el Acuerdo de Concejo N° 049-2025. El club presentó el 21 de agosto de 2025 recursos administrativos de reconsideración contra el acuerdo, cuestionando además que en el documento se hiciera referencia a un terreno de 3000 metros cuadrados, cuando el área que, según la institución, le fue otorgada corresponde a 2307 m2.

Posteriormente, la Subgerencia de Control Patrimonial de la Municipalidad Provincial de Ica, el 22 de septiembre envió una carta notarial al club, con el requerimiento de desocupación, entrega y devolución formal del inmueble. Según el club, también se les habría indicado dónde debían entregar las llaves. Los dirigentes consideran contradictorio que se solicite la entrega del predio mientras existen recursos administrativos pendientes y cuando, según su versión, el propio concejo había dispuesto revisar el procedimiento en la última sesión en setiembre del 2026.

El club afirma haber invertido S/815 mil

Durante la conferencia, los representantes del Ferrocarril también dieron a conocer que la institución habría invertido aproximadamente S/ 815 mil en la construcción y acondicionamiento de sus instalaciones.

Según precisaron, este monto corresponde a los gastos efectuados para la construcción del local social, la cancha y otros trabajos realizados dentro del predio, sin considerar el valor comercial del terreno.

Carlos Aquije remarcó que los trabajos se han financiado principalmente con los aportes de los socios y las actividades realizadas por el propio club.

Actualmente, la institución cuenta con una cancha de básquet de dimensiones oficiales y proyecta implementar escuelas de formación deportiva para menores desde los 7 años, tanto para varones como para mujeres.

Se destacó durante la conferencia la trayectoria histórica del Club Atlético Ferrocarril, al que se calificó como una institución vinculada al desarrollo del básquet iqueño.

Los representantes señalaron que el club participa en actividades deportivas desde la década de 1940 y que ha intervenido durante décadas en campeonatos organizados en Ica, además de competencias de carácter nacional.

También destacaron su participación en la formación de jugadores que posteriormente integraron selecciones de Ica y recordaron campañas deportivas de diferentes décadas, incluida la obtención de títulos en competencias nacionales.

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