Ica es sede desde este viernes 4 de setiembre del Campeonato Nacional U17 de Básquetbol – Varones, torneo que reúne a cuatro selecciones juveniles procedentes de distintas regiones del país y que se desarrollará hasta el domingo 6 de setiembre.

Disciplina deportiva

En la competencia participan la selección “26 de Octubre” de Piura, Nuevo Chimbote, Independencia e Ica, cuyos encuentros se disputarán en el complejo deportivo del Colegio Médico de Ica.

Las delegaciones fueron presentadas durante una ceremonia de recepción realizada en la ciudad, en la que participaron representantes de la Liga Deportiva Distrital Mixta de Basketball de Ica y de la Federación Peruana de Básquet.

El certamen concentra a jugadores menores de 17 años y representa una de las actividades deportivas programadas en Ica durante los días previos a la conmemoración del aniversario de la independencia de la ciudad, el próximo 21 de octubre.

La realización del campeonato permitirá además que el público local pueda seguir de cerca a jóvenes deportistas que llegan desde Piura, Áncash y Lima, además de la representación anfitriona.

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