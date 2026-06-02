El Club Deportivo y Cultural de Medicina de Ica volvió a escribir su nombre en la historia del baloncesto femenino peruano al proclamarse campeón de la Liga Nacional de Basketball Femenino (LNBF) 2026, logrando además una exitosa defensa de su título y alcanzando el ansiado tricampeonato nacional.

Logran el tricampeonato

En el encuentro que cerró el cuadrangular final, Medicina protagonizó un emocionante duelo frente al Club Comunicaciones de Huancayo. En un partido intenso y disputado hasta los últimos minutos, el equipo local demostró su nivel y experiencia para imponerse por 68 a 63, asegurando así el campeonato de la temporada.

Las grandes figuras del compromiso fueron Zuleira Aties, Yayma Boulet y Ximena Villena, quienes lideraron la ofensiva del equipo campeón. Aties, máxima anotadora del encuentro con 23 puntos, además de Boulet, que aportó 20 unidades, y Villena, que sumó 15 puntos importantes para asegurar la victoria.

Bajo el liderazgo de Deyanira Herrera y la conducción del entrenador Santiago Peñalver Dancourt, Club Medicina volvió a demostrar por qué es el campeón del Perú. En los momentos decisivos, el equipo respondió con actitud y garra para conquistar su tercer título consecutivo.

La copa vuelve a quedarse en Ica. El tricampeonato ya es una realidad y el Club Medicina sigue escribiendo su nombre entre los grandes equipos del basketball femenino peruano.

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