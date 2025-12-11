El equipo masculino U15 del Club Centro Social logró un resultado histórico al clasificar por primera vez a las semifinales de la Liga de Básketball de Lima, uno de los torneos formativos más competitivos de la capital. Con este avance, el club se posiciona entre los cuatro mejores conjuntos del campeonato.

Talento deportivo

La campaña del Club Centro Social ha llamado la atención debido a que dejó atrás a elencos tradicionales del baloncesto limeño, como Basket Center Lima, Leones de Lima, además de otros 40 equipos participantes en la categoría. El rendimiento sostenido durante la fase regular y los partidos definitorios permitió al conjunto convertirse en una de las sorpresas de la temporada.

El avance a semifinales también evidencia la consolidación del trabajo que el club viene realizando en el desarrollo formativo, con una generación de jugadores que ha mostrado disciplina, consistencia y crecimiento técnico a lo largo del torneo. Entrenadores y familiares acompañaron el proceso que hoy coloca al equipo en una instancia que antes no había alcanzado.

La institución destacó que este resultado representa un impulso importante para su proyecto deportivo, que busca fortalecer las divisiones menores y promover el básquet como disciplina principal dentro del club.

El Centro Social afrontará ahora la etapa semifinal con la expectativa de mantenerse entre los mejores y seguir haciendo historia en la competencia limeña.

