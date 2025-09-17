Los jóvenes deportistas Laionel Ramos y Camila Zamora, ambos naturales de Ica, están representando al Perú en el Campeonato Sudamericano de Levantamiento de Pesas, que se realiza en la ciudad de Guayaquil, en el país de Ecuador.

Talento deportivo

Ambos atletas comenzaron su formación en los talleres deportivos del Gobierno Regional de Ica y, gracias a su disciplina y constancia, han logrado destacar en competencias nacionales, lo que hoy les permite formar parte de la delegación peruana en uno de los torneos más importantes del continente.

Ramos y Zamora compiten contra representantes de alto nivel provenientes de distintos países de Sudamérica, en una competencia que no solo exige fuerza física, sino también concentración y técnica refinada.

Con esta participación, los jóvenes iqueños no solo buscan subirse al podio, sino también seguir consolidando sus carreras deportivas a nivel internacional, siendo ejemplo de esfuerzo y superación para las nuevas generaciones.

VIDEO RECOMENDADO