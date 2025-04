Ayer, 7 de abril, durante la formación escolar en la Institución Educativa San Luis Gonzaga de Ica, el director Víctor Uchuya Mendoza presentó al campeón Laionel Ramos Valenzuela, un estudiante del 3er año de secundaria, turno mañana, quien ha sido seleccionado al Mundial de Levantamiento de Pesas - 2025 y se enfrentará a más de 1000 deportistas de 85 países de los 5 continentes.

Torneos

El estudiante iqueño Laionel Ramos Valenzuela se dedica al levantamiento de pesas desde 5 de marzo del 2023, quien viene preparándose en el Instituto Peruano del Deporte (IPD) en La Palma, de lunes a sábado de 3:00 a 6:00 p. m. con su entrenador Fredy Bolívar Sandoval. Asimismo, lleva una alimentación balanceada y saludable.

Ha participado en diversos campeonatos donde ha quedado como campeón nacional en el 2024 en la Sub 13 en Tumbes y en la Sub 15 en la misma región y récord nacional Sub 13.

Con solo 14 años de edad ha sido seleccionado en la categoría Sub 17 al Campeonato Mundial IWF Youth and Junior - 2025, que se desarrollará del 30 abril al 5 de mayo en la Videna de San Luis en la ciudad de Lima.

Sus maestros señalaron que el menor de tan solo 14 años de edad es un ejemplo de constancia, disciplina y perseverancia.

VIDEO RECOMENDADO