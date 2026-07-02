La red asistencial de EsSalud en Piura reportó el aumento de casos de dengue en las últimas semanas, con un gran porcentaje de pacientes con signos de alarma y un caso reportado como grave

Hasta la semana epidemiológica 29, con corte al 30 de junio, EsSalud Piura reportó un total de 662 casos de dengue, de los cuales 447 fueron confirmados y 215 considerados probables. Asimismo, 71 pacientes presentaron signos de alarma y un caso fue reportado como grave, recibiendo atención especializada y monitoreo permanente.

El jefe de la División de Inteligencia Sanitaria de la EsSalud Piura, Edward Pozo, explicó que el ingreso del nuevo serotipo III del dengue ha generado la aparición de casos con mayor severidad clínica, por lo que se ha reforzado sus medidas de prevención, vigilancia y atención médica.

Precisó que se reforzó el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos y se fortaleció la Unidad de Vigilancia Clínica (UVICLIN), destinada al manejo y monitoreo de pacientes con signos de alarma y casos graves.

Remarcó que los grupos más afectados continúan siendo los adultos mayores (33% de los casos reportados), y la población infantil. Exhortó a la población a permitir el ingreso de las brigadas de salud a sus viviendas para realizar las labores de control vectorial y eliminación de criaderos del zancudo Aedes Aegypti.