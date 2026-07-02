El Hospital de Especialidades III-1 de Sullana inauguró su primera Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) que brindará servicio de alta complejidad integral y oportuna las 24 horas del día.

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La apertura de esta unidad táctica responde a una demanda histórica. Entre el año 2023 y el primer semestre de 2026, el nosocomio registró 125 solicitudes de referencias pediátricas hacia otros centros de salud debido a la falta de equipamiento local.

Con la nueva UCIP, el Hospital de Sullana eleva drásticamente su capacidad resolutiva, permitiendo intervenir quirúrgicamente y dar soporte de vida inmediato a pacientes críticos sin exponerlos a los riesgos de un traslado.

Ante esto, el director ejecutivo del hospital, Edgar Paiva Fiesta, destacó el riguroso esfuerzo de gestión para asegurar el presupuesto de este proyecto. “Necesitamos seguir con el compromiso de dar la mejor atención a los pequeños pacientes. Con esta implementación, además de diagnosticar, tratar y rehabilitar, ampliamos de forma crucial nuestra capacidad operativa”, enfatizó.

Por su parte, la médica María Gallosa Palacios, jefa del Departamento de Pediatría, calificó el momento como un logro histórico para la región. “Comenzamos esta etapa porque tenemos el espacio, los equipos y un equipo humano multidisciplinario altamente calificado. Contaremos con médicos intensivistas, pediatras, cirujanos pediátricos, enfermeras especializadas y personal técnico”, remarcó.

La flamante unidad entra en funcionamiento con cuatro camas iniciales totalmente automatizadas. El espacio ha sido equipado bajo los más estrictos estándares internacionales, incluyendo monitores multiparámetro para vigilancia continua.

Además, ventiladores mecánicos de última generación adaptados para pediatría.Bombas de infusión y jeringas para dosificación exacta de medicamentos.Sistemas centrales de oxígeno, aspiración y una red eléctrica estabilizada de seguridad.