Durante el XV aniversario de la Corte Superior de Justicia de Sullana, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, reconoció a esta sede como un modelo de integridad, eficiencia jurisdiccional, transparencia, acceso a la justicia y modernización tecnológica.

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“Quince años después de su instalación, la Corte de Sullana demuestra que la modernización tecnológica, eficiencia jurisdiccional, la transparencia, el acceso efectivo a la justicia, sin discriminación, en condiciones de igualdad, constituyen ejes fundamentales para consolidar un Poder Judicial al servicio de la ciudadanía”, señaló Tello de manera virtual durante la ceremonia realizada en el Centro de Convenciones de Sullana.

Mientras que el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, destacó la vocación de los jueces y servidores por acercar la justicia a la comunidad. Resaltó el impacto de la “Ruta de la Flagrancia”, una iniciativa que permitió a diversas instituciones educativas conocer directamente el funcionamiento del sistema de justicia penal.

Se refirió también al trabajo realizado a nivel del Programa de Justicia de Paz Escolar que se ha implementado en tres colegios de Talara y Ayabaca. La entrega de carné a personas con discapacidad empadronadas por la OMAPED de Talara. La ejecución de la Buena Práctica “Sirviendo a mi Comunidad” por parte de un grupo de sentenciados que realizan trabajos comunitarios de ornato en la ciuda.

Asimismo, la labor del camión itinerante a través de la “justicia que camina”, permitiendo que poblaciones vulnerables accedan a diligencias que anteriormente exigían largos desplazamientos.