Diversas zonas agrícolas y ladrilleras resultaron afectadas debido a la rotura de un dique de un reservorio de la empresa Caña Brava, ubicado en Ignacio Escudero, provincia de Sullana.

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El incidente se registró en la quebrada La Talareña, donde el desborde inundó, además, trochas, pases viales y terrenos, cuyos daños fueron registrados en imágenes por los propios pobladores y las autoridades de la zona.

Ante esta situación, el alcalde de Ignacio Escudero, César García Naquiche, junto al equipo técnico de la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, acudieron a la zona afectada y realizaron una inspección en la zona con el propósito de constatar los daños ocasionados, evaluar la magnitud de los daños y recabar información que permita adoptar las acciones correspondientes en favor de los vecinos y productores perjudicados.

Asimismo, informaron que vienen gestionando una reunión extraordinaria con representantes del Proyecto Especial Chira Piura (PECHP), Autoridad Local del Agua, Junta de Usuarios del Chira, Comisión Canal Miguel Checa y de la Empresa Agrícola del Chira, con el objetivo de esclarecer los hechos ocurridos, determinar las responsabilidades y coordinar las medidas necesarias para atender esta emergencia y prevenir situaciones similares.