Ante el riesgo de transmisión del dengue en Piura, la vacunación y la eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti son medidas importantes para reducir las complicaciones de esta enfermedad. El Ministerio de Salud (Minsa) ha establecido grupos prioritarios que pueden acceder gratuitamente a la inmunización.

Sin embargo, las autoridades sanitarias recuerdan que la vacuna no reemplaza la eliminación de criaderos, el uso de repelente ni la atención médica oportuna ante los síntomas de la enfermedad.

1. ¿Por qué es importante vacunarse contra el dengue?

La vacunación contra el dengue es una herramienta de prevención que ayuda a reducir el riesgo de desarrollar formas graves de la enfermedad, complicaciones y hospitalizaciones.

En el Perú se utiliza la vacuna tetravalente TAK-003, conocida como Qdenga, diseñada para actuar frente a los cuatro serotipos del virus del dengue.

No obstante, vacunarse no garantiza que una persona nunca contraiga la enfermedad. Por eso, es fundamental mantener las medidas de protección frente a las picaduras de mosquitos y evitar la acumulación de agua donde puedan reproducirse.

2. ¿Quiénes pueden recibir la vacuna gratuita contra el dengue?

De acuerdo con los criterios del Minsa, la vacunación está dirigida principalmente a personas de 10 a 20 años residentes en zonas priorizadas por las autoridades sanitarias.

La estrategia también incluye al personal de salud, miembros de las Fuerzas Armadas y efectivos de la Policía Nacional del Perú de hasta 59 años, según las condiciones y zonas de intervención establecidas por el sector Salud.

El esquema contempla dos aplicaciones. Es importante completar ambas dosis según las indicaciones del personal sanitario.

Antes de administrar la vacuna, los profesionales de salud evaluarán si la persona cumple los requisitos y si presenta alguna condición que impida o requiera postergar su aplicación.

3. ¿Qué deben saber los padres antes de llevar a sus hijos?

Los menores de edad deben acudir acompañados de su padre, madre o apoderado, quien deberá autorizar la vacunación mediante la firma del consentimiento informado.

Durante la evaluación previa, es importante comunicar cualquier antecedente médico relevante, incluidas alergias, enfermedades que afecten al sistema inmunitario o tratamientos en curso. La vacuna tiene contraindicaciones, como el embarazo y determinadas condiciones de inmunosupresión, que deben ser evaluadas por el personal sanitario.

La doctora Lizzy Vallejos Sánchez, directora médica de SANNA Clínica Belén, señaló que resolver las dudas antes de la aplicación permite que las familias conozcan el procedimiento y las indicaciones del equipo de salud.

“La consulta previa es una oportunidad para que los padres conozcan el proceso y comuniquen cualquier antecedente relevante del menor. Resolver estas dudas con el equipo de salud permite que la familia llegue informada y que la atención se realice de manera adecuada”, explicó la especialista.

4. ¿Cómo prevenir el dengue en casa además de vacunarse?

La prevención del dengue requiere evitar que el mosquito transmisor encuentre lugares donde depositar sus huevos. Los recipientes con agua acumulada, tanto dentro como fuera de las viviendas, pueden convertirse en criaderos.

Lavar y tapar los recipientes de agua: Mantener limpios, correctamente lavados y bien cubiertos los depósitos utilizados para almacenar agua.

Mantener limpios, correctamente lavados y bien cubiertos los depósitos utilizados para almacenar agua. Eliminar el agua acumulada: Revisar patios, techos, jardines y otros espacios donde pueda quedar agua estancada.

Revisar patios, techos, jardines y otros espacios donde pueda quedar agua estancada. Desechar los objetos en desuso: Retirar llantas, botellas, envases y otros objetos capaces de acumular agua de lluvia.

Retirar llantas, botellas, envases y otros objetos capaces de acumular agua de lluvia. Utilizar repelente: Aplicarlo siguiendo las recomendaciones del fabricante y considerar otras barreras contra las picaduras.

Aplicarlo siguiendo las recomendaciones del fabricante y considerar otras barreras contra las picaduras. Inspeccionar periódicamente la vivienda: Revisar los alrededores del hogar para identificar y eliminar posibles criaderos.

“Prevenir el dengue requiere constancia. Eliminar posibles criaderos y revisar los espacios donde se almacena agua debe ser una práctica habitual de las familias”, indicó la doctora Vallejos.

5. ¿Dónde vacunarse gratis contra el dengue en Piura?

La población comprendida entre los 10 y 20 años puede acudir al vacunatorio habilitado por Pacífico y SANNA en coordinación con DIRESA Piura, sin necesidad de contar con un seguro médico privado.

SANNA Clínica Belén

Urb. Santa Isabel, calle Cristóbal Colón A7, lote A2B, Piura. Estacionamiento de la clínica.

Horario: 7:00 a. m. a 7:00 p. m.

Lunes a domingo

Costo: Gratuito

Atención por orden de llegada

Llevar DNI. Los menores deben asistir con un apoderado para el consentimiento informado. La campaña está anunciada hasta diciembre de 2026, sujeta a las condiciones operativas y disponibilidad.

Quienes ya recibieron la primera dosis deben consultar al personal del vacunatorio cuándo les corresponde la segunda, prevista tres meses después de la aplicación inicial.

¿Cuáles son los síntomas de alarma del dengue?

El dengue puede provocar fiebre, dolor de cabeza, molestias musculares y articulares, náuseas y otros síntomas. Algunas personas pueden desarrollar complicaciones que requieren atención médica urgente.

Señales que requieren atención médica inmediata

Dolor abdominal intenso.

Vómitos persistentes.

Sangrado de encías, nariz u otras zonas.

Dificultad para respirar.

Somnolencia marcada, debilidad extrema o desmayo.

Ante estos síntomas se debe acudir de inmediato a un establecimiento de salud, incluso si la fiebre ya disminuyó.

Asimismo, ante la sospecha de dengue, se recomienda evitar la automedicación, especialmente con aspirina, ibuprofeno u otros antiinflamatorios que pueden incrementar el riesgo de sangrado.

La vacunación, la eliminación de criaderos y la atención médica oportuna forman parte de una estrategia conjunta para proteger a las familias frente al dengue.