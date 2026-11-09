Encontrar tiempo y motivación para realizar actividad física puede resultar complicado ante las responsabilidades laborales, familiares y personales. Sin embargo, hacer ejercicio en pareja, con amigos o compañeros de trabajo puede convertirse en una alternativa para mantener la constancia y disfrutar del entrenamiento.

Un estudio publicado en la revista científica International Journal of Sport and Exercise Psychology, realizado con más de 500 participantes, encontró una asociación entre la pertenencia a grupos de ejercicio y distintas formas de apoyo social, como el acompañamiento y el respaldo emocional.

En ese contexto, especialistas de Smart Fit recomiendan cuatro modalidades de clases grupales que permiten combinar actividad física y socialización, según las preferencias y disponibilidad de tiempo de cada persona.

1. Smart Bike: una alternativa para entrenar en pareja

Para quienes buscan compartir una actividad física con su pareja, el ciclismo indoor puede ser una opción que combine entrenamiento cardiovascular y tiempo juntos.

Las clases de Smart Bike tienen una duración de 45 o 60 minutos y ofrecen diferentes niveles de intensidad, lo que permite trabajar la resistencia y la capacidad cardiovascular.

Una de sus características es que ambos participantes pueden asistir a la misma sesión y regular el esfuerzo de acuerdo con su condición física, sin necesidad de mantener el mismo ritmo durante todo el entrenamiento.

2. Baile Fitness: ejercicio y diversión con amigos

Las clases de baile también pueden convertirse en una actividad para compartir con amigos sin limitar los encuentros sociales a salidas a restaurantes u otros espacios de entretenimiento.

Modalidades como Zumba, Latination y Smart Dance ofrecen sesiones de 45 minutos, durante las cuales los participantes realizan movimientos al ritmo de la música.

Estos entrenamientos permiten trabajar la coordinación, resistencia y condición física general, en un entorno grupal donde las coreografías forman parte de la dinámica de ejercicio.

3. Tabata y HIIT: entrenamientos de 30 minutos después del trabajo

Para quienes disponen de poco tiempo después de la jornada laboral, las clases de Tabata y HIIT (entrenamiento interválico de alta intensidad) pueden representar una alternativa al entrenamiento convencional.

Ambas modalidades incluyen sesiones de 30 minutos, que combinan periodos de ejercicios intensos con intervalos breves de recuperación.

Según Smart Fit, estas actividades pueden incorporarse como un plan después de la oficina, permitiendo a los compañeros de trabajo compartir una sesión de entrenamiento y mantenerse activos. La intensidad debe adecuarse a la condición física y experiencia de cada participante.

4. Smart Cross: entrenamiento funcional para compartir retos

Las personas que prefieren ejercicios variados y desafíos físicos pueden optar por sesiones de entrenamiento funcional junto con sus amigos.

Smart Cross propone clases de 30 minutos, organizadas por estaciones que incluyen distintos implementos, movimientos y cargas externas.

Esta modalidad está orientada al desarrollo de fuerza, resistencia y condición física general mediante rutinas dinámicas que permiten trabajar diferentes capacidades físicas.

¿Por qué entrenar acompañado puede favorecer la constancia?

Además de los beneficios asociados con la actividad física, las clases grupales pueden proporcionar espacios de interacción y apoyo entre participantes.

Coordinar horarios, compartir objetivos y reconocer los avances individuales o colectivos puede convertirse en un incentivo adicional para incorporar el ejercicio a la rutina semanal.

Los especialistas de Smart Fit señalan que probar diferentes actividades también permite identificar aquellas que resulten más entretenidas y compatibles con los hábitos personales.

La elección de una clase debe considerar el nivel de experiencia, la condición física y las preferencias de cada persona. En actividades de alta intensidad, resulta especialmente importante adaptar el esfuerzo a las capacidades individuales.