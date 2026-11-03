La maternidad después de los 38 años plantea desafíos relacionados con la disminución de la reserva ovárica y la calidad de los óvulos. Sin embargo, un reporte clínico de la clínica peruana Inmater señala que los tratamientos de reproducción asistida con óvulos propios continúan siendo una alternativa para determinadas pacientes de este grupo de edad.

Según los resultados difundidos por la institución, el 83% de las mujeres que ingresaron a tratamientos de reproducción asistida tenía 35 años o más, mientras que el 54% correspondía a pacientes de 38 años a más.

El centro también informó una tasa de embarazo del 62% en el segmento analizado, mediante tratamientos personalizados y tecnologías de laboratorio que incluyen herramientas de inteligencia artificial (IA).

¿Qué revelan los resultados del estudio peruano sobre fertilidad?

Entre enero y abril de 2026, Inmater evaluó 3.893 óvulos recuperados durante tratamientos con material reproductivo propio. De ellos, 2.828 alcanzaron la madurez necesaria para intentar la fecundación, lo que representa el 72,6% del total.

Estos resultados forman parte de un análisis clínico interno de la institución. La información proporcionada no precisa el número de pacientes incluidas en el cálculo del 62%, el indicador específico de embarazo utilizado ni el número de nacidos vivos.

Por ello, la cifra debe interpretarse como un resultado reportado por la clínica y no como una probabilidad individual de embarazo o una demostración de que la inteligencia artificial incrementó por sí sola el éxito del tratamiento.

¿Cómo se utiliza la inteligencia artificial en los tratamientos de fertilidad?

La inteligencia artificial se incorpora a los laboratorios de reproducción asistida como una herramienta complementaria para analizar características celulares y observar el desarrollo embrionario.

Fernando Peña, biólogo especializado en reproducción asistida de Inmater, explica que la evaluación comienza con el diagnóstico de la reserva ovárica para determinar las posibilidades reproductivas de cada paciente.

Entre las tecnologías utilizadas por el centro figura Violet, un sistema de inteligencia artificial que analiza características estructurales de los óvulos y aporta información sobre su potencial de desarrollo.

Otra herramienta es Chloe, que, combinada con incubadoras EmbryoScope, permite analizar imágenes captadas durante el desarrollo de los embriones sin necesidad de retirarlos repetidamente de las condiciones controladas de incubación.

La Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva (ASRM) señala en una opinión científica de 2026 que estas tecnologías pueden apoyar la selección embrionaria, pero todavía se necesitan estudios prospectivos rigurosos para demostrar mejoras en resultados como los nacimientos vivos.

Cinco aspectos que deben considerar las mujeres que buscan un embarazo después de los 38 años

El especialista de Inmater identifica cinco factores para orientar la evaluación de mujeres que desean preservar su posibilidad de maternidad con óvulos propios.

Evaluar la congelación de óvulos o embriones. La elección depende de la edad, la condición reproductiva y el proyecto familiar. La congelación de embriones puede considerarse cuando se dispone de espermatozoides de una pareja o donante, mientras que la preservación de óvulos constituye otra alternativa. Conocer la reserva ovárica. Los estudios hormonales y ecográficos permiten estimar la cantidad de óvulos disponibles y orientar las decisiones médicas. Una reserva disminuida no significa necesariamente imposibilidad de embarazo. Consultar sobre las tecnologías de laboratorio. La inteligencia artificial y el monitoreo embrionario pueden aportar información para seleccionar embriones, aunque no garantizan la implantación ni el nacimiento de un bebé. Analizar las alternativas de tratamiento. Dependiendo de las condiciones de cada paciente, pueden evaluarse procedimientos con óvulos propios o programas de ovodonación. Según estimaciones internas de Inmater, alrededor del 25% de las pacientes de edad reproductiva avanzada recurre a esta última opción. Buscar una evaluación especializada a tiempo. En mujeres de 35 años o más, se recomienda consultar con un especialista después de seis meses de intentos de embarazo sin éxito. La evaluación puede adelantarse si existen antecedentes o condiciones médicas que afecten la fertilidad.

Congreso CIRA 2026 reunirá en Lima a especialistas en reproducción asistida

Los avances en inteligencia artificial, genética reproductiva y tratamientos de fertilidad serán abordados durante el Congreso Inmater de Reproducción Asistida (CIRA 2026), programado para el 27 y 28 de noviembre en el Country Club Lima Hotel, en San Isidro.

El encuentro contará con especialistas internacionales como Carlos Simón Vallés, investigador español en medicina reproductiva; Marcos Meseguer, especialista en embriología e inteligencia artificial; y Juan Antonio García Velasco, experto en medicina reproductiva y estimulación ovárica.

El programa incluye temas como reserva ovárica, endometriosis, genética, implantación embrionaria e innovación en laboratorios de fertilidad. Las fechas, sede y participación de los especialistas figuran en el programa oficial del evento.