Elegir una rutina de ejercicios depende de los objetivos personales, la condición física y las actividades que resulten más agradables. Mientras el entrenamiento cardiovascular contribuye a mejorar la resistencia, los ejercicios de fuerza permiten desarrollar la musculatura y las disciplinas de movilidad ayudan a trabajar la flexibilidad y el equilibrio.

Conocer las diferencias entre estas modalidades puede facilitar la elección de una actividad física que se adapte a las necesidades de cada persona y que pueda mantenerse de manera constante.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los adultos realicen entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, o entre 75 y 150 minutos de actividad vigorosa. También aconseja incorporar ejercicios de fortalecimiento muscular al menos dos días por semana.

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Cardio: ejercicios para mejorar la resistencia cardiovascular

El entrenamiento cardiovascular incluye actividades que elevan la frecuencia cardíaca y aumentan el ritmo de la respiración, como caminar a paso rápido, correr, bailar, montar bicicleta o participar en clases aeróbicas.

Este tipo de ejercicio ayuda a mejorar la resistencia y la capacidad del organismo para realizar actividades físicas durante periodos prolongados.

Entre las alternativas de entrenamiento grupal se encuentra BODYATTACK, un programa de Les Mills que combina movimientos atléticos, saltos y ejercicios cardiovasculares con rutinas de fortalecimiento. Su intensidad puede resultar exigente, por lo que conviene adaptar los movimientos a la condición física de cada participante.

Entrenamiento de fuerza: beneficios para los músculos y la capacidad física

Los ejercicios de fuerza están orientados a mejorar la capacidad muscular mediante movimientos que implican resistencia. Pueden realizarse con pesas, máquinas, bandas elásticas o utilizando el propio peso corporal.

Esta modalidad contribuye al fortalecimiento de los músculos y facilita actividades cotidianas como levantar objetos, subir escaleras o mantener una postura estable.

Otra alternativa que incorpora movimientos de fuerza y resistencia es BODYCOMBAT, una disciplina de Les Mills inspirada en las artes marciales que combina golpes, patadas y desplazamientos al ritmo de la música. Aunque trabaja diferentes grupos musculares, su enfoque principal es cardiovascular y no sustituye necesariamente un programa específico de fuerza progresiva.

Flexibilidad y movilidad: ejercicios para mejorar el equilibrio

Las actividades centradas en la flexibilidad y la movilidad buscan ampliar o mantener el rango de movimiento de las articulaciones, mejorar el control corporal y favorecer la coordinación.

Entre estas disciplinas destacan el yoga, el pilates y determinadas rutinas de estiramiento, que pueden adaptarse a diferentes edades y niveles de experiencia.

BODYBALANCE, también desarrollado por Les Mills, reúne movimientos inspirados en yoga, tai chi y pilates. Sus sesiones incluyen ejercicios de equilibrio, movilidad, estiramientos y respiración, con una propuesta de menor impacto que otras modalidades intensivas.

¿Qué entrenamiento conviene elegir según tus objetivos?

La elección depende de lo que cada persona busque mejorar. Quienes desean desarrollar resistencia pueden incorporar actividades cardiovasculares, mientras que aquellos que buscan fortalecer su musculatura pueden priorizar rutinas de fuerza.

Por su parte, las personas interesadas en mejorar la movilidad y el equilibrio pueden complementar su entrenamiento con disciplinas que incluyan estiramientos y control postural.

Sin embargo, estas modalidades no son excluyentes. Combinar ejercicios cardiovasculares, fortalecimiento muscular y movilidad permite trabajar distintas capacidades físicas dentro de una misma rutina.

Para quienes recién comienzan, se recomienda aumentar progresivamente la duración y la intensidad del ejercicio, respetando los periodos de recuperación. Las personas con enfermedades o limitaciones físicas que puedan afectar su seguridad durante el entrenamiento deben solicitar orientación profesional para adaptar sus actividades.

Lima Training Fest 2026 reunirá tres disciplinas de Les Mills

Como parte de las propuestas para acercar distintas modalidades de entrenamiento al público, adidas organizará el Lima Training Fest 2026, una jornada dirigida a mujeres que se realizará el sábado 14 de noviembre, desde las 8:00 a. m., en Arena 1, ubicado en la Costa Verde de San Miguel.

El festival contará con sesiones grupales de BODYCOMBAT, BODYATTACK y BODYBALANCE, dirigidas por instructores de Les Mills. Las participantes podrán experimentar entrenamientos cardiovasculares, movimientos inspirados en artes marciales y ejercicios de movilidad y equilibrio.

La actividad también busca promover el entrenamiento en comunidad y ofrecer un espacio para conocer nuevas formas de incorporar el ejercicio a la rutina cotidiana.

Las entradas se comercializan mediante la plataforma Joinnus, con modalidades individuales y grupales.