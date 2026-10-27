Las mujeres embarazadas que se encuentran entre las 32 y 36 semanas de gestación pueden acceder gratuitamente a la vacuna contra el virus respiratorio sincitial (VSR) en los establecimientos del Ministerio de Salud (Minsa). Esta inmunización busca proteger a los bebés desde el nacimiento frente a infecciones respiratorias graves, como la bronquiolitis y la neumonía.

La vacuna fue incorporada por primera vez al Esquema Nacional de Inmunizaciones del Perú en junio de 2026 y continúa disponible como parte de la estrategia de prevención dirigida a gestantes y recién nacidos.

La doctora Tatiana Ávalos, médica especialista en Enfermedades Infecciosas y Tropicales y secretaria general de la Asociación Panamericana de Infectología, destacó la importancia de esta medida para reducir los riesgos durante los primeros meses de vida.

¿Cómo protege al bebé la vacuna contra el virus respiratorio sincitial?

A diferencia de otras vacunas que se aplican directamente a los recién nacidos, esta inmunización se administra a la madre durante las últimas semanas del embarazo.

“La madre recibe la vacuna en el brazo y sus propias defensas elaboran anticuerpos. Estos anticuerpos pasan a través de la placenta hacia el bebé que aún no nace”, explicó la especialista.

De esta manera, el recién nacido puede contar con defensas frente al virus respiratorio sincitial desde sus primeros días de vida. La vacunación materna requiere un periodo para que se generen y transfieran los anticuerpos, por lo que se recomienda respetar el intervalo establecido de gestación.

“Por eso hay algo muy bonito que se dice: ‘protegido desde el primer respiro’”, agregó Ávalos.

¿Dónde vacunarse gratis contra el VSR en Perú?

El Ministerio de Salud ofrece esta vacuna de manera gratuita a las gestantes que se encuentran entre las semanas 32 y 36 de embarazo.

La inmunización consiste en una sola dosis y puede solicitarse en los establecimientos del Minsa que brindan este servicio.

De acuerdo con la doctora Tatiana Ávalos, no se requiere una receta ni una indicación médica particular para acudir a solicitar la vacuna, siempre que la gestante se encuentre dentro del periodo establecido.

“La gestante puede acercarse simplemente, sin necesidad de una receta o una indicación”, señaló.

Sin embargo, el personal de salud deberá verificar la edad gestacional y evaluar las condiciones correspondientes antes de administrar la dosis.

Virus respiratorio sincitial también puede afectar a bebés sanos

El virus respiratorio sincitial es una de las principales causas de infecciones respiratorias en lactantes y niños pequeños. Puede ocasionar cuadros de bronquiolitis y neumonía que, en determinadas circunstancias, requieren hospitalización.

La especialista advirtió que estas infecciones no afectan exclusivamente a bebés prematuros o a aquellos que nacen con enfermedades preexistentes.

“La mayor parte de los niños afectados son los que nacen a término, es decir, sin ninguna enfermedad”, sostuvo Ávalos.

Por ello, la vacunación durante el embarazo constituye una medida preventiva que permite transferir anticuerpos al bebé antes de que nazca y disminuir el riesgo de enfermedad respiratoria grave.

Vacunación cobra importancia ante posibles lluvias por El Niño

La especialista también hizo referencia a los riesgos sanitarios que podrían presentarse durante las lluvias asociadas al fenómeno El Niño, especialmente por una eventual mayor demanda de atención en hospitales y centros de salud.

Según Ávalos, las emergencias relacionadas con dengue, enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias podrían aumentar la presión sobre los servicios médicos.

En ese contexto, sostuvo que la prevención mediante la vacunación puede contribuir a disminuir los casos graves que requieren atención hospitalaria.

La médica recordó además que el virus respiratorio sincitial no circula únicamente durante el invierno.

“El virus no conoce de clima ni de fronteras: circula todo el año, con frío y con calor”, manifestó.

Minsa incorporó vacuna y anticuerpo para proteger a recién nacidos

La estrategia nacional contra el virus respiratorio sincitial fue ampliada durante 2026 con la incorporación de la vacunación materna y el uso del anticuerpo monoclonal nirsevimab, dirigido a recién nacidos y lactantes que cumplen los criterios establecidos por el Minsa.

Ambas intervenciones funcionan de manera diferente. Mientras la vacuna estimula la producción de anticuerpos en la madre para transferirlos durante el embarazo, el anticuerpo monoclonal se administra directamente al bebé.

El objetivo es reducir la aparición de infecciones respiratorias graves, hospitalizaciones y otras complicaciones asociadas al VSR durante una etapa de especial vulnerabilidad.

La doctora Tatiana Ávalos recomendó a las futuras madres informarse en los establecimientos de salud sobre las vacunas que les corresponden y mantener al día sus controles prenatales.