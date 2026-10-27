La obesidad afecta al 27,2 % de las personas de 15 años a más en el Perú, de acuerdo con la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2025, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y publicada en 2026. Esta enfermedad requiere atención médica y un tratamiento adaptado a las condiciones de cada paciente.

Ante la variedad de servicios y alternativas disponibles, los especialistas recomiendan evaluar aspectos como la experiencia de los profesionales, las características del tratamiento, el seguimiento médico y los costos antes de tomar una decisión.

El doctor Axel Rojas, médico de CliniCare, clínica digital especializada en obesidad, con formación en obesidad, metabolismo y nutrición, comparte cinco recomendaciones para quienes buscan iniciar un tratamiento.

1. Solicitar una evaluación médica más allá del peso corporal

El primer aspecto que debe considerarse es la evaluación integral del estado de salud del paciente. Según el especialista, no basta con conocer el peso o completar un formulario por internet para determinar el tratamiento más adecuado.

La consulta debe incluir una revisión de los antecedentes médicos, las enfermedades existentes y los medicamentos que utiliza la persona. Dependiendo de cada caso, el profesional puede solicitar pruebas complementarias para conocer mejor su condición.

Rojas señala que los formularios virtuales pueden servir como una herramienta inicial para recopilar información, pero no reemplazan la evaluación realizada por un médico.

2. Elegir un tratamiento adaptado a las necesidades del paciente

Cada persona presenta condiciones de salud diferentes, por lo que el tratamiento de la obesidad debe establecerse de manera individualizada, considerando sus antecedentes y necesidades.

El plan puede incluir orientación nutricional, actividad física y, cuando exista una indicación médica, medicamentos sujetos a prescripción y seguimiento profesional.

El especialista recomienda desconfiar de los servicios que ofrecen resultados basados únicamente en la pérdida de una cantidad determinada de kilos, sin explicar cómo se evaluará la salud del paciente.

3. Establecer objetivos que vayan más allá de bajar de peso

Otro aspecto importante es definir metas relacionadas con el bienestar general y no concentrarse exclusivamente en la reducción del peso corporal.

De acuerdo con el médico de CliniCare, los objetivos pueden incluir mejoras en la movilidad, mayor facilidad para realizar actividades cotidianas o un mejor control de enfermedades asociadas.

Por ello, recomienda conversar con el profesional sobre los indicadores que se utilizarán para evaluar los avances y determinar si el tratamiento está ofreciendo los resultados esperados.

4. Verificar que exista seguimiento médico durante el tratamiento

El acompañamiento profesional es fundamental para evaluar la evolución del paciente y realizar ajustes cuando sean necesarios.

Antes de contratar un servicio, es recomendable preguntar cada cuánto tiempo se realizarán los controles médicos y qué canales estarán disponibles para resolver dudas o comunicar molestias.

El doctor Axel Rojas recuerda que las personas que reciben medicamentos para tratar la obesidad deben consultar con su médico antes de modificar las dosis o suspender el tratamiento.

El seguimiento también permite revisar posibles efectos adversos, evaluar la respuesta individual y determinar si es necesario cambiar alguna parte del plan.

5. Revisar los costos y servicios incluidos en la atención

Antes de iniciar un tratamiento, también es importante conocer las condiciones económicas y los servicios que ofrece el establecimiento de salud.

El paciente debe solicitar información sobre los profesionales responsables, el costo de las consultas y si los exámenes médicos, medicamentos u otras prestaciones requieren pagos adicionales.

En el caso de las clínicas digitales, el especialista recomienda averiguar cómo se desarrollan las consultas virtuales y qué procedimientos se siguen cuando una persona necesita atención presencial.

Obesidad en Perú: una enfermedad que requiere atención continua

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce la obesidad como una enfermedad crónica y compleja que puede afectar distintos aspectos de la salud.

En Perú, los resultados de la ENDES 2025 evidencian la importancia de fortalecer la prevención, el diagnóstico y el acceso a una atención adecuada para las personas que viven con esta condición.

El doctor Axel Rojas destaca que contar con información clara desde el inicio permite comprender mejor las alternativas de tratamiento y participar en las decisiones médicas.

La evaluación individual, la definición de objetivos realistas y los controles periódicos son componentes importantes para abordar la obesidad de manera integral, sin depender exclusivamente de promesas de pérdida rápida de peso.