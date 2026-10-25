¿Te cuesta distinguir objetos cuando hay poca luz o te deslumbran demasiado los faros de los vehículos? Aunque los ojos necesitan un tiempo para adaptarse a la oscuridad, las dificultades persistentes para ver de noche pueden estar relacionadas con enfermedades oculares que requieren evaluación médica.

Gerardo Arana, especialista de Oftálmica Clínica de la Visión, advierte que estos cambios no deben atribuirse automáticamente al envejecimiento o al cansancio, especialmente cuando afectan actividades cotidianas como caminar por lugares poco iluminados o conducir.

La Academia Americana de Oftalmología señala que los problemas de visión nocturna pueden estar asociados con cataratas, errores de refracción y enfermedades de la retina, entre otras afecciones.

¿Por qué algunas personas tienen dificultades para ver de noche?

La retina es una estructura ubicada en la parte posterior del ojo que contiene células sensibles a la luz, conocidas como conos y bastones.

Los bastones permiten captar la luz tenue y son fundamentales para reconocer formas y movimientos en ambientes con poca iluminación.

Cuando estas células o alguna de las estructuras encargadas de procesar la luz se encuentran afectadas, pueden aparecer dificultades para ver en la oscuridad.

Esto explica por qué algunas personas mantienen una visión relativamente buena durante el día, pero experimentan problemas al ingresar a habitaciones oscuras o desplazarse de noche.

Cinco señales de alerta que no debes ignorar

De acuerdo con el especialista, los cambios en la visión deben evaluarse según su intensidad, persistencia y rapidez de aparición.

Dificultad persistente para ver en la oscuridad: Tardar cada vez más en adaptarse a ambientes poco iluminados o tener problemas para caminar de noche puede indicar una alteración visual que requiere evaluación oftalmológica. Deslumbramiento excesivo al conducir: La molestia ante los faros, la aparición de halos alrededor de las luces o la dificultad para distinguir señales pueden relacionarse con cataratas u otros problemas de visión. Pérdida de visión periférica: Chocar con objetos situados a los lados o notar que el campo visual se estrecha puede indicar alteraciones que necesitan estudio, incluidas enfermedades de la retina. Destellos y aparición repentina de manchas flotantes: Ver luces que parecen relámpagos o numerosas manchas nuevas en el campo visual puede ser señal de un desgarro o desprendimiento de retina. Requiere atención urgente. Visión borrosa o pérdida súbita de la visión: Una disminución repentina de la visión, incluso cuando no causa dolor, constituye una señal de alarma que requiere acudir a emergencias.

El Instituto Nacional del Ojo de Estados Unidos (NEI) advierte que los destellos, el aumento repentino de manchas flotantes o la aparición de una sombra similar a una cortina pueden ser síntomas de desprendimiento de retina.

Cataratas, miopía y enfermedades de la retina: posibles causas

No todas las dificultades para ver de noche tienen el mismo origen.

Las cataratas aparecen cuando el cristalino, la lente natural del ojo, pierde transparencia y dificulta el paso de la luz. Esto puede ocasionar visión borrosa, halos y deslumbramiento, especialmente durante la conducción nocturna.

Los defectos refractivos, como la miopía, hipermetropía y el astigmatismo, también pueden dificultar la visión cuando existe poca iluminación, particularmente si la graduación de los lentes no es adecuada.

Otra causa es la retinosis pigmentaria, también denominada retinitis pigmentaria, un grupo de enfermedades hereditarias que afectan progresivamente la retina.

Según el NEI, uno de sus síntomas iniciales más frecuentes es la pérdida de visión nocturna, seguida en muchos casos por el deterioro gradual de la visión periférica.

¿Qué es la retinosis pigmentaria y cómo afecta la visión?

La retinosis pigmentaria afecta las células de la retina responsables de captar la luz y puede provocar una pérdida progresiva de visión.

Las personas que padecen esta enfermedad pueden comenzar teniendo dificultades para desplazarse en la oscuridad. Con el tiempo, algunas experimentan una reducción del campo visual lateral, conocida como visión de túnel.

No obstante, tener problemas para ver de noche no significa necesariamente padecer retinosis pigmentaria. Existen otras causas mucho más frecuentes, como las cataratas o una graduación incorrecta de los lentes.

Para determinar el origen del problema, el oftalmólogo puede realizar una evaluación completa y solicitar pruebas especializadas cuando corresponda.

¿Cuándo se debe acudir de inmediato a una emergencia?

Arana señala que los síntomas repentinos merecen especial atención.

“Es importante no normalizar las dificultades para ver de noche ni atribuirlas únicamente al paso de los años”, recomienda el especialista de Oftálmica Clínica de la Visión.

El médico también advierte que la aparición súbita de destellos luminosos, numerosas manchas flotantes o pérdida de visión requiere atención inmediata.

Síntomas que requieren atención urgente

Pérdida repentina de la visión en uno o ambos ojos.

Aparición brusca de muchos puntos o manchas flotantes.

Destellos luminosos nuevos, especialmente junto con manchas flotantes.

Sombra oscura o sensación de una cortina que cubre parte del campo visual.

Estos signos pueden estar asociados con problemas graves, como un desprendimiento de retina. No deben esperar a una consulta de rutina.

El desprendimiento de retina puede comprometer permanentemente la visión si no recibe tratamiento oportuno.

Por ello, ante cualquiera de estos síntomas, corresponde acudir a un servicio de emergencia oftalmológica o a un establecimiento de salud con capacidad de evaluación inmediata.

¿Cómo cuidar la visión nocturna y la salud de la retina?

El especialista recomienda realizar controles oftalmológicos periódicos y mantener actualizada la graduación de los lentes.

La frecuencia de estas evaluaciones depende de la edad, los antecedentes familiares, la presencia de enfermedades oculares y otros factores de riesgo.

También es importante consultar cuando aparecen dificultades nuevas para distinguir objetos, deslumbramiento excesivo o problemas para desenvolverse en ambientes oscuros.

Si una persona presenta problemas de visión nocturna que comprometen su seguridad, debe evitar conducir hasta recibir una evaluación profesional.

El diagnóstico oportuno permite identificar la causa de los síntomas y determinar si se necesita corrección óptica, tratamiento médico o una intervención especializada.