¿A qué edad deben comenzar los chequeos para detectar el cáncer de mama? Aunque muchas mujeres asocian estos controles con los 40 años, la evaluación de la salud mamaria puede iniciarse antes, especialmente cuando existen síntomas, antecedentes familiares u otros factores de riesgo. La edad, la historia clínica y las características de cada paciente determinan qué exámenes resultan necesarios.

En 2024 se diagnosticaron aproximadamente 2,4 millones de casos de cáncer de mama y se registraron 694 mil muertes por esta enfermedad en todo el mundo, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La detección temprana y el acceso oportuno al tratamiento son fundamentales para mejorar los resultados de las pacientes.

¿Desde qué edad deben comenzar los chequeos de mama?

Gonzalo Ziegler, médico mastólogo de la Clínica Anglo Americana, explicó que una mujer puede acudir al especialista desde los 20 o 25 años para evaluar su salud mamaria, sin necesidad de esperar hasta los 40 años.

La consulta permite revisar antecedentes personales y familiares, identificar factores de riesgo y evaluar síntomas o cambios que podrían requerir estudios complementarios.

“Mientras más temprano se detecte una enfermedad, mayores pueden ser las posibilidades de cura o supervivencia. La prevención empieza con la educación, los hábitos saludables y con saber que el especialista encargado de evaluar la salud mamaria es el cirujano mastólogo”, señaló Ziegler.

Sin embargo, una consulta a los 20 o 25 años no significa que todas las mujeres deban realizarse mamografías o ecografías periódicas desde esa edad. Los exámenes se indican según la evaluación médica y el riesgo individual.

Chequeos de mama según la edad: ¿qué exámenes corresponden?

20–25 años

Primera evaluación médica. Puede realizarse una consulta para revisar antecedentes, síntomas y factores de riesgo. El examen físico o la ecografía se indican cuando existe una razón clínica.

40+ años

Mamografía de tamizaje. En mujeres de riesgo promedio, corresponde iniciar la evaluación periódica mediante mamografía, de acuerdo con la guía clínica aplicable.

Alto riesgo: Ante antecedentes hereditarios importantes, es recomendable evaluar el riesgo desde edades más tempranas. Algunas pacientes necesitan mamografías y resonancias magnéticas antes de los 40 años.

Controles individualizados: Orientación general basada en declaraciones del especialista y recomendaciones médicas. La indicación definitiva depende de cada paciente.

¿Cuándo es recomendable una ecografía mamaria?

En mujeres jóvenes, el especialista puede solicitar una ecografía de mamas y axilas cuando la exploración física identifica un hallazgo o existen síntomas que requieren evaluación.

La ecografía utiliza ondas sonoras para obtener imágenes del tejido mamario. Puede ayudar a estudiar nódulos, quistes y otras alteraciones, particularmente en determinadas situaciones clínicas.

No obstante, la ecografía no reemplaza a la mamografía como prueba habitual de detección en mujeres de riesgo promedio a partir de los 40 años, ni se recomienda necesariamente como examen rutinario para todas las mujeres jóvenes.

Mamografía desde los 40 años: ¿cada cuánto debe realizarse?

La mamografía permite identificar cambios sospechosos en las mamas, incluidos algunos que todavía no son palpables. Cuando se realiza a mujeres sin síntomas para detectar posibles lesiones, recibe el nombre de mamografía de tamizaje.

En el Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) contempla la mamografía preventiva para mujeres de entre 40 y 69 años. Como orientación general, el Instituto Nacional de Salud (INS) ha difundido la recomendación de realizarla al menos cada dos años en ese grupo de edad, aunque la periodicidad debe adecuarse a la guía vigente y al riesgo personal.

Las recomendaciones internacionales también presentan diferencias: el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos (USPSTF) recomienda mamografías cada dos años entre los 40 y 74 años, mientras que la Sociedad Americana Contra el Cáncer propone intervalos distintos según la edad.

¿Qué sucede si hay antecedentes familiares de cáncer de mama?

Las mujeres con antecedentes familiares relevantes o predisposición genética hereditaria pueden necesitar una evaluación antes de los 40 años.

Ziegler recomienda que las pacientes con sospecha de mayor riesgo acudan desde los 25 años para revisar sus antecedentes y definir los exámenes necesarios.

En determinados casos, como portadoras de variantes patogénicas en los genes BRCA1 o BRCA2, el seguimiento puede incluir resonancia magnética y mamografía desde edades más tempranas, según la evaluación especializada.

Tener un familiar con cáncer de mama no significa que necesariamente se desarrollará la enfermedad, pero sí puede justificar una valoración del riesgo individual y, cuando corresponda, asesoramiento genético.

Señales de alerta del cáncer de mama que no deben ignorarse

El mastólogo Gonzalo Ziegler explicó que existen cambios físicos que requieren atención médica, independientemente de la edad.

Entre las principales señales se encuentran:

Aparición de un bulto o nódulo en la mama o axila.

Cambios persistentes en la forma, tamaño o aspecto de una mama.

Hundimiento, retracción o alteraciones visibles en la piel o el pezón.

Secreción espontánea o con sangre por el pezón.

Cambios cutáneos persistentes, como enrojecimiento o engrosamiento de la piel.

La presencia de alguno de estos signos no significa necesariamente que exista cáncer, pero sí requiere una evaluación médica para determinar su causa.

Detección temprana del cáncer de mama: ¿por qué es importante?

La identificación de lesiones en etapas iniciales puede ampliar las alternativas terapéuticas y mejorar las posibilidades de supervivencia.

Por ello, los especialistas recomiendan conocer los cambios habituales de las mamas, informar oportunamente cualquier alteración y acceder a los exámenes de detección que correspondan según la edad y los factores de riesgo.

En el Perú, el Minsa aprobó en 2026 una directiva sanitaria sobre tamizaje del cáncer de mama, como parte de sus medidas para fortalecer el diagnóstico temprano.

La recomendación central es no esperar a tener un síntoma para consultar sobre la necesidad de una mamografía a partir de la edad indicada, ni postergar la atención médica cuando aparece alguna señal de alerta.