El cáncer de mama puede desarrollarse sin presentar síntomas en sus etapas iniciales, por lo que realizar controles médicos periódicos es fundamental para identificar posibles alteraciones y acceder oportunamente a un tratamiento. Aunque la aparición de bultos suele ser una de las señales más conocidas, también existen cambios en la piel y el pezón que requieren atención.

Roxana Rivera, médica oncóloga de Sanitas, explicó que reconocer las señales de alerta y mantener los chequeos preventivos permite detectar lesiones que podrían pasar inadvertidas durante las actividades cotidianas.

“El cáncer de mama no siempre da señales a tiempo. Hacerse un chequeo recién cuando se detecta una anomalía puede significar esperar demasiado. Por eso, es importante cumplir con los controles médicos recomendados, incluso si una mujer se siente bien”, señaló la especialista.

¿Cuáles son las señales de alerta del cáncer de mama?

La oncóloga identificó cuatro tipos de cambios en las mamas que requieren una evaluación médica. Aunque estas alteraciones no siempre indican la presencia de cáncer, es importante acudir a un especialista para determinar su causa.

1. Cambios en la piel de la mama

La aparición de hoyuelos, arrugas, engrosamiento, enrojecimiento, picazón persistente, úlceras o lesiones escamosas puede indicar alguna alteración que necesita ser evaluada.

Estos cambios pueden presentarse en diferentes zonas de la mama y no necesariamente estar acompañados de dolor.

2. Alteraciones en el pezón

El hundimiento reciente del pezón, la aparición de sarpullidos o las secreciones espontáneas son otras señales que requieren atención, especialmente cuando se presentan de manera inesperada.

3. Aparición de bultos o masas

Encontrar una bolita dura, una masa o un engrosamiento en alguna parte de la mama es motivo para solicitar una consulta médica.

Aunque muchos bultos pueden tener causas benignas, se necesitan estudios específicos para determinar su naturaleza.

4. Dolor reciente y persistente

Las molestias localizadas que no desaparecen también deben ser evaluadas, especialmente cuando se acompañan de otros cambios en la mama.

El dolor por sí solo no significa necesariamente que exista cáncer, pero tampoco debe ignorarse cuando persiste.

“Un bulto o un cambio en la piel no es un diagnóstico, pero sí es motivo suficiente para ir a consulta. No se trata de asustarse, sino de no postergar”, enfatizó Rivera.

¿Desde qué edad se recomienda realizar una mamografía en Perú?

El Ministerio de Salud (Minsa) recomienda que las mujeres de 40 a 69 años, sin síntomas de cáncer de mama, se realicen una mamografía al menos cada dos años, de acuerdo con la guía de práctica clínica para el tamizaje de esta enfermedad.

El examen clínico de mama puede complementar la mamografía o utilizarse cuando esta no se encuentra disponible, pero no debe considerarse un reemplazo equivalente del estudio de imagen.

La mamografía permite identificar alteraciones que todavía no pueden detectarse mediante la palpación. Por ello, los controles preventivos son importantes incluso cuando no existen síntomas.

En el caso de mujeres con antecedentes familiares importantes o determinadas mutaciones genéticas, el especialista puede recomendar evaluaciones adicionales, como una resonancia magnética, según el nivel de riesgo.

¿Qué pruebas permiten confirmar el cáncer de mama?

Cuando se identifica una alteración sospechosa, el médico puede solicitar diferentes estudios para determinar sus características.

Entre ellos se encuentran la mamografía y la ecografía mamaria, que permiten evaluar el tejido mamario y obtener información sobre posibles lesiones.

Sin embargo, la presencia de una imagen sospechosa no confirma por sí sola un diagnóstico de cáncer. Cuando corresponde, se realiza una biopsia, procedimiento mediante el cual se extrae una muestra de tejido para su análisis.

La especialista destacó que, una vez confirmado el diagnóstico, es importante iniciar oportunamente la atención y definir el tratamiento más adecuado para cada paciente.

Detección temprana y acompañamiento durante el tratamiento

Detectar el cáncer de mama en etapas iniciales puede mejorar las posibilidades de recuperación y ampliar las alternativas de tratamiento disponibles.

Rivera explicó que el abordaje médico también debe considerar las necesidades emocionales y nutricionales de las pacientes, debido al impacto que puede tener el diagnóstico en su vida cotidiana.

“Ninguna mujer debería enfrentar el diagnóstico sola. El tratamiento cura el cuerpo, pero el acompañamiento sostiene a la persona”, expresó.

En determinados casos, especialmente cuando se realiza una mastectomía, los cuidados posteriores pueden incluir rehabilitación y seguimiento especializado.

¿Dónde realizarse una mamografía en Perú?

El Minsa dispone de establecimientos de salud que ofrecen mamografías preventivas para mujeres de 40 a 69 años. Para conocer los centros disponibles y recibir orientación, las interesadas pueden consultar los canales oficiales del ministerio o comunicarse con la Línea 113.

Por su parte, Sanitas cuenta con el beneficio denominado La Ruta de la Mama, dirigido a afiliadas de entre 50 y 69 años que no se hayan realizado una mamografía durante el último año o cuenten con una derivación médica para descartar la enfermedad.

Las afiliadas pueden solicitar información sobre las condiciones de acceso escribiendo a sanitascontigo@sanitasperu.com.