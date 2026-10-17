La vitamina C endovenosa en altas dosis podría contribuir a reducir el dolor después de una cirugía y disminuir la necesidad de utilizar opioides, como la morfina, según evidencia científica internacional publicada en sitios como PubMed.

El médico integrativo Keveen Salirrosas señaló que la vitamina C intravenosa no constituye una terapia milagrosa, sino una herramienta que podría incorporarse a protocolos de tratamiento multimodal.

Por su parte, el médico internista e investigador Roberto Carrasco destacó su potencial como complemento para mejorar el control del dolor y favorecer la recuperación después de una intervención.

La información también refiere posibles beneficios en pacientes sometidos a cirugía cardíaca, como una reducción de las arritmias y del tiempo de permanencia en cuidados intensivos. Sin embargo, los resultados pueden variar según el tipo de operación y las características del paciente.

El uso de vitamina C endovenosa en altas dosis debe evaluarse individualmente por el equipo médico, considerando la evidencia disponible, las posibles contraindicaciones y los riesgos asociados.

Manejo integral

Esta terapia se plantea como un complemento del manejo integral del paciente durante el periodo perioperatorio, que comprende las etapas previas, durante y posteriores a la intervención quirúrgica.

Antes de la operación, la vitamina C contribuiría a reforzar las reservas antioxidantes y modular la respuesta inflamatoria. Durante la cirugía, podría ayudar a reducir el daño celular asociado a la falta y posterior recuperación del flujo de oxígeno. En la etapa posoperatoria, su uso se ha asociado con una disminución de las escalas de dolor y del consumo de analgésicos opioides, además de posibles beneficios en la recuperación funcional.