La menstruación no necesariamente debe ser un impedimento para realizar actividad física. Caminar, bailar, practicar algún deporte o mantener una rutina de ejercicios son actividades que pueden continuar durante el periodo menstrual, siempre que se consideren las necesidades del cuerpo y los cambios que pueden presentarse durante esos días.

Aunque algunas mujeres experimentan molestias abdominales, cansancio o variaciones en sus niveles de energía, mantenerse en movimiento puede seguir formando parte de sus actividades cotidianas. Para ello, es importante elegir ejercicios adecuados, priorizar la comodidad y modificar la intensidad de las rutinas cuando sea necesario.

En ese contexto, se comparten cuatro recomendaciones para continuar realizando actividad física durante la menstruación, respetando las necesidades y preferencias de cada persona.

Cuatro consejos para hacer ejercicio durante la menstruación

1. Escuchar las señales del cuerpo

Cada mujer puede experimentar la menstruación de manera diferente. Mientras algunas mantienen sus niveles habituales de energía, otras presentan molestias abdominales, cansancio u otros síntomas que pueden influir en su disposición para realizar ejercicio.

Por ello, es importante reconocer las señales del cuerpo y, de ser necesario, reducir la intensidad, modificar la duración de la rutina o elegir actividades menos exigentes.

2. Mantener una adecuada hidratación

Beber suficiente agua es importante antes, durante y después de realizar actividad física. Mantener una hidratación adecuada contribuye al funcionamiento del organismo y permite acompañar las exigencias de una rutina de ejercicios.

Esta recomendación cobra especial importancia cuando se realizan actividades de mayor intensidad o duración, ya que el cuerpo puede necesitar una mayor reposición de líquidos.

3. Elegir ejercicios según el nivel de energía

No existe una única actividad física recomendada para todas las mujeres durante el periodo menstrual. La elección dependerá de las preferencias personales, las condiciones físicas y los niveles de energía de cada una.

Entre las alternativas se encuentran caminar, realizar estiramientos, practicar yoga o bailar. También es posible continuar con entrenamientos de mayor intensidad cuando el estado físico y las condiciones individuales lo permitan.

4. Priorizar la comodidad durante la actividad física

Utilizar prendas que permitan moverse con libertad y elegir productos de higiene menstrual adecuados al tipo de actividad puede contribuir a una experiencia más cómoda durante el ejercicio.

Contar con productos que respondan a las necesidades personales puede brindar mayor seguridad y confianza para realizar actividades físicas durante estos días.

Campaña promueve mantenerse en movimiento durante la menstruación

Estas recomendaciones se relacionan con el mensaje de “Move Against Gravity”, campaña impulsada junto a Kotex que busca promover la libertad de las mujeres para continuar con sus actividades sin que la menstruación represente necesariamente una limitación.

La iniciativa utiliza la gravedad como una metáfora de las expectativas, prejuicios y barreras que pueden influir en las experiencias de las mujeres, y propone desafiar estas ideas a través del movimiento y la música.

Como parte de la campaña, cinco artistas latinoamericanas unieron sus voces en la canción original “I Like It”, que fusiona elementos del pop urbano y el K-Pop.

La propuesta musical cuenta con la participación de Diana Salas, de Perú; Nisi, de Argentina; Isa Garcés, de Colombia; Karla Grundenwaldt, de Chile; y Analu Dada, de El Salvador.

A través de esta iniciativa, se busca reforzar el mensaje de que cada mujer puede decidir cómo mantenerse activa durante su periodo menstrual, de acuerdo con sus necesidades, preferencias y bienestar.