El atún Yellowfin, también conocido como atún de aleta amarilla, es una variedad de pescado que aporta proteínas y nutrientes importantes para una alimentación equilibrada. Su uso en diferentes preparaciones y la posibilidad de aprovechar cortes como la ventresca lo han convertido en una alternativa para quienes buscan diversificar el consumo de productos marinos.

Además de su valor gastronómico, el atún forma parte del grupo de pescados que pueden aportar ácidos grasos omega-3, vitamina B12 y otros nutrientes. No obstante, sus características nutricionales varían según la especie, el corte y la preparación.

En el Perú, la marca Florida, comercializada por G.W. Yichang, incorporó esta variedad a su portafolio mediante Florida Select, una línea de conservas que incluye sólido de atún Yellowfin en aceite de girasol y ventresca.

¿Qué es el atún Yellowfin y cuáles son sus características?

El atún Yellowfin pertenece a la especie Thunnus albacares, conocida por sus aletas amarillas y su presencia en aguas tropicales y subtropicales.

Se utiliza tanto en preparaciones frescas como en productos en conserva. Su carne permite distintos tipos de cortes y puede incorporarse a ensaladas, platos calientes y otras recetas.

Una de sus características gastronómicas es la posibilidad de aprovechar diferentes partes del pescado, entre ellas la ventresca, un corte procedente de la zona abdominal que suele utilizarse en preparaciones donde se busca una textura particular.

La elección entre sólido de atún y ventresca depende del tipo de receta, las preferencias del consumidor y las características del producto.

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¿Cuáles son los beneficios nutricionales del atún Yellowfin?

El atún es una fuente de proteínas y otros nutrientes presentes en los pescados. Entre sus principales aportes se encuentran los siguientes.

1. Aporta proteínas

El atún contiene proteínas que contribuyen al mantenimiento y la reparación de los tejidos del organismo.

Por ello, puede formar parte de una alimentación variada que incluya otras fuentes de proteínas, verduras, cereales y legumbres.

La cantidad de proteínas por porción depende de la presentación y de la composición específica del producto.

2. Contiene ácidos grasos omega-3

El pescado puede aportar ácidos grasos omega-3, incluidos EPA y DHA, nutrientes asociados con funciones importantes del organismo.

Sin embargo, no todos los pescados contienen las mismas cantidades de estas grasas. El contenido también puede variar según el corte y la preparación.

Por esa razón, no debe asumirse que cualquier conserva de atún ofrece la misma cantidad de omega-3.

3. Puede aportar vitamina B12 y minerales

El atún, como otros pescados, puede proporcionar vitamina B12, selenio y otros nutrientes que forman parte de una alimentación equilibrada.

La vitamina B12 participa en funciones relacionadas con el sistema nervioso y la formación de glóbulos rojos.

El selenio, por su parte, cumple funciones relacionadas con la protección celular y el funcionamiento normal del organismo.

Para conocer el aporte exacto de una conserva, es necesario revisar su información nutricional.

4. Ofrece distintas posibilidades de preparación

Además de su aporte nutricional, el atún Yellowfin puede utilizarse en diferentes recetas, desde ensaladas y sándwiches hasta platos con arroz, pastas y verduras.

Las presentaciones en conserva permiten almacenarlo y utilizarlo sin necesidad de refrigeración antes de abrir el envase, siempre que se respeten las condiciones de conservación indicadas por el fabricante.

Esta característica puede facilitar su incorporación a distintas comidas.

¿Qué es la ventresca de atún y en qué se diferencia del sólido?

La ventresca es un corte que se obtiene de la zona ventral del atún y que se utiliza en preparaciones gastronómicas por sus características de textura.

A diferencia del sólido de atún, que corresponde a piezas de carne del pescado conservadas en el envase, la ventresca procede de una región específica del animal.

La proporción de grasa y las características del corte pueden influir en la sensación al consumirlo y en las recetas para las que se utiliza.

En ese contexto, Florida lanzó dos presentaciones dentro de su línea Select: sólido de atún Yellowfin en aceite de girasol de 170 gramos y ventresca de atún Yellowfin de 130 gramos.

Según la compañía, ambas opciones buscan complementar su oferta tradicional de filetes y trozos de atún.

¿Se puede consumir atún Yellowfin con frecuencia?

Aunque el atún aporta nutrientes, también es importante considerar las recomendaciones sobre el consumo de pescado y la exposición al mercurio.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) clasifican al atún Yellowfin entre las opciones de consumo moderado, debido a sus niveles de mercurio.

Para personas embarazadas, que podrían quedar embarazadas, en periodo de lactancia y para niños, ambas instituciones recomiendan elegir preferentemente pescados con menor contenido de mercurio y variar las especies consumidas.

Esto no significa que el Yellowfin deba excluirse de la alimentación de todas las personas, sino que conviene mantener una dieta variada y considerar las recomendaciones aplicables a cada grupo.

También es importante revisar el contenido de sodio y los ingredientes de las conservas antes de comprarlas.

Florida incorpora el atún Yellowfin a su nueva línea de conservas

La llegada de Florida Select al mercado peruano forma parte de la estrategia de G.W. Yichang para ampliar su oferta hacia productos de mayor valor agregado.

“Con este nuevo lanzamiento buscamos llevar la categoría de conservas a otro nivel, incorporando una propuesta diferenciada a partir de una variedad de atún de mayor valor y nuevos cortes”, explicó Alejandra Loo, gerente comercial de G.W. Yichang.

La ejecutiva señaló que la compañía busca ofrecer alternativas adicionales a sus productos tradicionales, en respuesta a las distintas preferencias de los consumidores.

Las nuevas conservas ya se encuentran disponibles en supermercados, autoservicios y establecimientos especializados, según informó la empresa.

El consumo de conservas de pescado en Perú

El lanzamiento se produce en un contexto de crecimiento del mercado peruano de conservas de pescado.

Según información de Kantar difundida por G.W. Yichang, la categoría registró un incremento de 3% en valor y 4% en unidades, mientras que el volumen comercializado en kilogramos se mantuvo estable.

La empresa también reportó que Florida alcanzó una participación de mercado de 21,6% en valor y proyecta superar los dos millones de cajas vendidas al cierre de 2026.

Estas cifras corresponden a indicadores comerciales y proyecciones de la compañía, no a características nutricionales de los productos.