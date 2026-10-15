La presidenta Keiko Fujimori participa en el lanzamiento del recetario “Mar de oportunidades”, la cual tiene por objetivo promover el consumo de especies pesqueras de oportunidad y diversificar las opciones de alimentación de las familias peruanas.
Cabe precisar que el recetario “Mar de oportunidades” se presenta a bordo del Buque de Investigación Científica Humboldt, en La Punta, en el Callao.
El lanzamiento del recetario “Mar de oportunidades” reúne preparaciones elaboradas con recursos hidrobiológicos cuya disponibilidad podría incrementarse temporalmente por los cambios oceanográficos asociados al fenómeno El Niño.
La actividad cuenta con la presencia del ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo y reconocidos chefs peruanos.
Además, en el lanzamiento del recetario “Mar de oportunidades” se muestran diversas recetas como opciones nutritivas, accesibles y variadas, cuyos platos fueron degustados por la mandataria.
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