El cirujano de tórax y cardiovascular Julio Peralta, del Hospital Nacional Dos de Mayo, explicó que el papa León XIV fue sometido a una lobectomía, procedimiento mediante el cual se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho tras detectarse un nódulo identificado como adenocarcinoma, un tipo de cáncer.

En declaraciones a Canal N, el especialista indicó que, según los reportes conocidos, la intervención se habría realizado mediante cirugía robótica, una técnica mínimamente invasiva que permite mayor precisión y una recuperación posoperatoria potencialmente más rápida.

Julio Peralta señaló que la necesidad de tratamientos adicionales dependerá de los resultados definitivos de los análisis y de la evaluación de una posible extensión de la enfermedad.

Si el tumor estaba localizado y no existen indicios de compromiso adicional, la cirugía podría ser suficiente, sin necesidad de quimioterapia u otras terapias . No obstante, precisó que el pronóstico dependerá de los resultados de patología y de la evaluación del equipo médico tratante.

Por su parte, la oncóloga Daisy Tarazona, especialista en cáncer de pulmón del Ministerio de Salud (Minsa), advirtió que todavía es prematuro determinar si el pontífice necesitará quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia u otro tratamiento.

Explicó que la decisión dependerá del estadio de la enfermedad , los márgenes quirúrgicos y la posible presencia de células malignas en los ganglios. Si el cáncer estuviera localizado, León XIV podría requerir únicamente controles médicos periódicos.

Respecto a la visita del papa León XIV al Perú, prevista para noviembre, Tarazona recomendó evaluar una posible postergación debido a su edad , la recuperación tras la cirugía y la exigencia de un viaje largo con una agenda intensa.

La especialista sostuvo que la prioridad debe ser la salud del pontífice y que cualquier decisión sobre sus próximos compromisos dependerá de su evolución posoperatoria y de las indicaciones de sus médicos.

Cabe precisar que hasta el momento, no se ha confirmado la cancelación ni la reprogramación del viaje.

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