Estudiantes de distintas facultades tomaron el campus de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) para exigir que las autoridades atiendan su pliego de reclamos, que incluye la convocatoria a elecciones universitarias y la investigación de presuntas irregularidades atribuidas al rector encargado, César Paul Ortiz Jahn.

Entre los principales cuestionamientos figura el supuesto cobro de S/ 7.200 en dietas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) entre enero y marzo de 2026, mientras Ortiz Jahn ejercía el rectorado. Según el petitorio estudiantil, habría recibido S/ 2.400 mensuales por participar en sesiones del Consejo Directivo de dicha entidad.

Los manifestantes consideran que estos pagos deben ser investigados para determinar si son compatibles con las disposiciones de la Ley Universitaria, que establece la dedicación exclusiva para los cargos de rector y vicerrector. Por ello, solicitan esclarecer los hechos y establecer si corresponde alguna responsabilidad.

Cuestionan convenio y representación universitaria

Otro punto del reclamo es un convenio suscrito entre la UNCP y la Fundación para el Desarrollo del Centro del Perú (FUDEC). Los estudiantes piden investigar un posible conflicto de intereses, debido a que, según su denuncia, Ortiz Jahn habría firmado el acuerdo en representación de la universidad mientras también presidía el directorio de dicha fundación. Además, solicitan verificar si el convenio contó con la autorización correspondiente.

La protesta también busca dejar sin efecto el acuerdo extraordinario del Consejo Universitario del 13 de octubre, mediante el cual se amplió el mandato de representantes estudiantiles cuyos periodos habían vencido. Los manifestantes cuestionan su sustento legal y señalan que existen informes jurídicos con posiciones distintas sobre la posibilidad de prorrogar esas funciones.

A ello se suma la exigencia de convocar elecciones para renovar a las autoridades y representantes universitarios. Los estudiantes advierten que la UNCP no cuenta actualmente con una Asamblea Universitaria constituida, situación relacionada con cuestionamientos al proceso de elección de representantes docentes.

Este último asunto tiene un antecedente judicial. El 24 de septiembre, el Juzgado Constitucional Permanente de Huancayo ordenó reanudar el proceso electoral de representantes docentes desde la etapa de absolución de tachas e impugnaciones, al advertir que una sentencia anterior no se había cumplido en sus propios términos.

Federación pide diálogo

A través de un pronunciamiento, la Federación de Estudiantes de la UNCP reconoció que las demandas planteadas responden a problemas que requieren atención y pidió instalar una mesa de diálogo para encontrar soluciones y evitar mayores perjuicios a la comunidad universitaria.

Tras la toma del campus, la universidad dispuso que las actividades académicas y administrativas de este miércoles 14 de octubre se desarrollen de manera virtual.

Los cuestionamientos contra el rector encargado y las demás autoridades forman parte de las demandas de los manifestantes y deberán ser esclarecidos por las instancias correspondientes.