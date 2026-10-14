El papa León XIV comenzó a caminar, retomó su alimentación habitual y concelebró una misa este miércoles 14 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, donde permanece hospitalizado después de someterse a una operación por un adenocarcinoma pulmonar.

Según el último parte médico difundido por la Santa Sede, el pontífice presenta una evolución posoperatoria normal tras la intervención del martes 13 de octubre, en la que los cirujanos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía videoasistida.

El Vaticano informó que los análisis de sangre y la radiografía de tórax realizados durante la jornada arrojaron resultados “dentro de los límites normales para el tipo de intervención realizada”.

Papa León XIV concelebró una misa durante su hospitalización

El pontífice participó este miércoles en una celebración eucarística realizada en una sala especialmente habilitada en la décima planta del hospital Gemelli.

La misa no se desarrolló en la capilla habitualmente utilizada por los papas durante sus hospitalizaciones, debido a que esta se encuentra en una zona afectada por trabajos de remodelación.

Por el mismo motivo, León XIV permanece en una habitación de la décima planta, distinta del apartamento que tradicionalmente se reserva a los pontífices en este establecimiento médico.

La celebración religiosa se produjo un día después de su operación pulmonar y durante el periodo de recuperación previsto por sus médicos.

Vaticano confirma que el papa ya camina y recibe fisioterapia respiratoria

El último informe médico señala que León XIV comenzó a movilizarse después de la intervención quirúrgica y que ha realizado ejercicios de fisioterapia respiratoria.

Este tipo de rehabilitación forma parte de la recuperación de pacientes sometidos a determinados procedimientos torácicos y busca favorecer la función respiratoria durante el periodo posoperatorio.

La Santa Sede también confirmó que el pontífice retomó su alimentación habitual y pudo desayunar y almorzar este miércoles.

Los resultados de los controles realizados hasta el momento se encuentran dentro de los parámetros esperados para la cirugía practicada, según el reporte oficial.

Sin embargo, estos avances no significan que haya concluido su recuperación ni que se haya determinado el tratamiento oncológico definitivo.

¿Qué operación le realizaron al papa León XIV?

León XIV fue intervenido el martes por la tarde para retirar el lóbulo inferior del pulmón derecho, donde se había identificado una lesión compatible con adenocarcinoma pulmonar.

El adenocarcinoma es uno de los tipos de cáncer de pulmón y puede detectarse inicialmente mediante estudios de imágenes que identifican nódulos o lesiones en el tejido pulmonar.

La intervención se realizó mediante cirugía videoasistida, un procedimiento que permite utilizar una cámara y herramientas especializadas para operar a través de pequeñas incisiones.

Tras la operación, el pontífice permanece bajo vigilancia médica en el Gemelli para evaluar su evolución y los resultados de los estudios realizados.

Médicos esperan análisis de tejidos y ganglios linfáticos

Aunque el Vaticano ha comunicado una evolución favorable durante las primeras horas posteriores a la cirugía, todavía están pendientes resultados importantes para definir las siguientes etapas del tratamiento.

Entre ellos figuran los análisis moleculares del tejido extraído y los estudios de los ganglios linfáticos obtenidos durante la intervención.

Estos exámenes pueden proporcionar información sobre las características del tumor y ayudar a determinar si resulta necesario indicar tratamientos adicionales.

Hasta el momento, los partes médicos de la Santa Sede no han anunciado quimioterapia, radioterapia u otro tratamiento oncológico posterior.

Por ello, todavía no es posible establecer el estadio definitivo del cáncer ni afirmar que la enfermedad se ha extendido a otras zonas del organismo.

¿Cuántos días permanecerá hospitalizado el papa León XIV?

El Vaticano había previsto inicialmente que León XIV permaneciera internado alrededor de una semana después de la operación.

No obstante, la duración definitiva de su hospitalización dependerá de los controles médicos y de cómo continúe su recuperación.

La Santa Sede también canceló los compromisos oficiales del pontífice hasta el 20 de octubre, con el objetivo de facilitar su convalecencia.

La información difundida este miércoles refleja avances en su recuperación inmediata, aunque no establece todavía una fecha definitiva de alta médica.

¿Qué pasará con la visita del papa León XIV al Perú?

La evolución médica del pontífice se sigue con especial atención en el Perú debido al viaje apostólico por Sudamérica previsto para noviembre, que también incluye Argentina y Uruguay.

Por el momento, la información médica comunicada este miércoles no incluye una decisión sobre posibles modificaciones al itinerario.

La realización del viaje dependerá de la evolución clínica del papa y de las recomendaciones que emitan los profesionales que lo atienden.

En consecuencia, no corresponde dar por cancelada ni confirmar de manera definitiva la visita mientras no exista una comunicación oficial de la Santa Sede.