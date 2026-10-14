El papa León XIV pasó una noche tranquila en el hospital Gemelli de Roma, donde permanece internado este miércoles 14 de octubre, un día después de someterse a una operación para extirpar un tumor canceroso del pulmón derecho, según informó el Vaticano.

“El Papa pasó una noche tranquila”, señaló la Sala de Prensa de la Santa Sede en una breve actualización sobre la evolución del pontífice, de 71 años, quien fue intervenido quirúrgicamente el martes 13 de octubre.

La operación permitió confirmar que León XIV presenta un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón que ya había sido sospechado durante los exámenes previos a la cirugía. El procedimiento concluyó con éxito y sin complicaciones, de acuerdo con el parte médico difundido por el Vaticano.

¿Cómo sigue la salud del papa León XIV tras la operación?

León XIV fue intervenido en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma, donde los cirujanos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica quirúrgica videoasistida.

Según el informe médico de la Santa Sede, la operación duró aproximadamente 90 minutos, aunque el pontífice permaneció alrededor de tres horas en el quirófano.

Los médicos indicaron que el procedimiento se realizó según lo previsto y que el papa despertó normalmente de la anestesia antes de regresar a su habitación, situada en el décimo piso del hospital.

La Santa Sede señaló que el pontífice continuará bajo observación y que se brindarán nuevas actualizaciones sobre su estado de salud.

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Médicos realizan nuevas pruebas para determinar el alcance del cáncer

Aunque la cirugía permitió retirar el tejido pulmonar afectado, todavía es necesario establecer si el cáncer se encuentra limitado a la zona intervenida o si se ha extendido a otras partes del organismo.

Los médicos realizarán estudios adicionales del tejido extraído para determinar el estadio de la enfermedad y evaluar la necesidad de tratamientos complementarios.

La confirmación de un adenocarcinoma pulmonar no significa, por sí sola, que el cáncer se haya diseminado.

Juanita Mora, portavoz de la American Lung Association consultada por la agencia AFP, explicó que el pronóstico de este tipo de cáncer puede ser favorable cuando se detecta en etapas tempranas.

La especialista señaló que, en casos diagnosticados precozmente, las tasas de supervivencia a cinco años pueden situarse entre el 80 % y el 98 %, especialmente después de una extirpación quirúrgica.

Sin embargo, estas cifras corresponden a determinados grupos de pacientes y no permiten anticipar el pronóstico individual del papa, que dependerá de los resultados médicos y del estadio definitivo de la enfermedad.

¿Cuántos días permanecerá hospitalizado León XIV?

Antes de la intervención, el Vaticano había informado que la estancia hospitalaria prevista para León XIV sería de aproximadamente una semana.

Hasta el momento, la Santa Sede no ha comunicado modificaciones en ese periodo estimado de internamiento.

El pontífice permanece en una habitación cercana al apartamento papal del hospital Gemelli, que se encuentra en proceso de renovación.

Por su parte, el profesor Federico Venuta, jefe de Cirugía Torácica del Policlínico Umberto I de Roma, explicó a AFP que los pacientes sometidos a este tipo de operación suelen comenzar la movilización y la fisioterapia poco después de la intervención, dependiendo de su evolución clínica.

El especialista no forma parte del equipo médico que atiende al papa, por lo que sus declaraciones describen la recuperación habitual tras una cirugía pulmonar y no confirman las actividades realizadas por León XIV durante su hospitalización.

¿La operación del papa León XIV afectará su viaje al Perú?

La situación médica del pontífice genera incertidumbre sobre su próxima gira por Sudamérica, prevista del 6 al 17 de noviembre, que incluye visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

El viaje se encuentra programado para las próximas semanas, pero su realización dependerá de la evolución de León XIV y de las recomendaciones de los médicos.

Hasta el momento, el Vaticano no ha anunciado oficialmente la suspensión ni el aplazamiento del viaje.

En Argentina, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, señaló que los preparativos continúan mientras no exista una comunicación oficial que disponga cambios en la visita.

El Perú también figura en el recorrido previsto del pontífice, quien mantiene un vínculo especial con el país por sus años de trabajo misionero y pastoral, especialmente en el norte peruano.

Papa León XIV suspendió sus compromisos hasta el 20 de octubre

La operación obligó a modificar la agenda del jefe de la Iglesia católica, elegido pontífice el 8 de mayo de 2025.

Según la información difundida por el Vaticano, sus compromisos públicos fueron cancelados hasta el 20 de octubre para facilitar el proceso de recuperación.

La suspensión de actividades no implica, por ahora, una modificación oficial de su viaje internacional de noviembre.

La duración de la convalecencia y las recomendaciones para retomar sus actividades dependerán de los controles posteriores a la cirugía.

¿Cuándo detectaron el tumor pulmonar del papa León XIV?

El domingo 11 de octubre, después de la oración del Ángelus, León XIV informó públicamente que los médicos habían detectado un pequeño nódulo en uno de sus pulmones durante exámenes recientes.

El pontífice explicó que el hallazgo se había producido en una fase muy temprana y que, siguiendo las recomendaciones médicas, había decidido someterse a una intervención quirúrgica.

Posteriormente, la Oficina de Prensa de la Santa Sede precisó que el nódulo fue encontrado durante un chequeo médico de rutina y que no existían síntomas que hubieran motivado específicamente un examen pulmonar.

La cirugía realizada el martes confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, mientras que los análisis posteriores permitirán definir las siguientes etapas de su atención.