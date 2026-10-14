La visita del papa León XIV a Sudamérica podría depender de cómo avance su recuperación tras la operación a la que fue sometido en Roma.

El recorrido previsto entre el 6 y el 17 de noviembre incluye Uruguay, Argentina y Perú, país donde el Pontífice vivió durante más de dos décadas y del que también tiene la nacionalidad. Por ahora, no se ha anunciado si mantendrá el itinerario previsto.

El profesor Federico Venuta, jefe del servicio de cirugía torácica del hospital Policlínico Umberto I de Roma, explicó a la agencia de noticias AFP que “por regla general, se recomienda evitar los viajes en avión durante unos veinte días después de estas intervenciones”.

León XIV fue operado en el hospital Gemelli, donde le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. Según el Vaticano, la cirugía duró 90 minutos, se desarrolló sin complicaciones y el papa despertó con normalidad.

La recuperación también dependerá de los resultados de los exámenes que permitan determinar si el adenocarcinoma pulmonar se extendió a otras zonas.

Juanita Mora, portavoz de la American Lung Association, indicó a la AFP que “la biopsia reveló un adenocarcinoma y las opciones terapéuticas variarán en función del estadio constatado”. La especialista explicó que, según el avance de la enfermedad, podrían considerarse tratamientos como quimioterapia, radioterapia, terapia dirigida o inmunoterapia. Si el tumor está localizado y fue retirado por completo, la cirugía podría ser suficiente.

Eventos cancelados

Mientras permanece hospitalizado durante varios días para recuperarse, el Vaticano canceló las audiencias del Pontífice hasta el 20 de octubre.

La evolución de su estado de salud será clave para conocer si podrá realizar el viaje pastoral programado para noviembre.