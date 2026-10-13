El Gobierno presentó los nuevos Lineamientos para la Gestión de la Disciplina Escolar, una propuesta que busca recuperar la autoridad de docentes y directores, establecer sanciones proporcionales y reforzar las normas de convivencia en los colegios del país.

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La presidenta Keiko Fujimori presentó las medidas en la institución educativa Felipe Santiago Estenos, en Chaclacayo, junto al ministro de Educación, José Antonio Chang.

El documento respectivo será sometido a una prepublicación para recibir aportes de especialistas, padres de familia y ciudadanos antes de su aprobación definitiva.

Una vez oficializada la norma, los colegios tendrán 30 días para adecuar sus reglamentos internos y documentos de gestión.

“Queremos garantizar el principio de autoridad y el respeto mutuo en un entorno escolar seguro y con corresponsabilidad de los padres de familia”, destacó Chang.

Agregó que los lineamientos buscan otorgar mayor autonomía a las instituciones educativas y establecer responsabilidades para cada integrante de la comunidad escolar.

En ese esquema, los directores liderarán la gestión disciplinaria, los docentes ejercerán autoridad dentro y fuera del aula, los auxiliares los apoyarán y las familias deberán respaldar en casa las reglas de los colegios.

La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) y el Ministerio de Educación también podrán intervenir cuando corresponda.

Faltas

El documento clasifica las conductas en faltas leves, graves y muy graves.

Las primeras comprenden las distracciones en clase. Entre las segundas figuran los daños a la propiedad escolar, el uso indebido de celulares, las agresiones leves y las tardanzas injustificadas reiteradas.

En el nivel más grave se incluye el bullying, la violencia sexual, la extorsión, el porte de armas y el robo, entre otras conductas que ponen en riesgo la seguridad o vulneran los derechos de los estudiantes.

Cuando los hechos constituyan una presunta infracción penal, deberán comunicarse a la Policía Nacional o a la Fiscalía, según corresponda.

Asimismo, las faltas graves y muy graves tendrán que registrarse y reportarse al director en un plazo máximo de 24 horas.

Amonestaciones

Ante las faltas leves, los docentes podrán aplicar medidas correctivas formativas, como amonestaciones verbales o escritas, reparación del daño, restricciones temporales y separación del aula.

Los directores, por su parte, podrán imponer suspensiones de hasta tres días hábiles, con un máximo de cuatro al año, así como matrícula condicional.

La separación definitiva o expulsión se contempla para los estudiantes que acumulen tres suspensiones durante el año escolar o cometan una falta muy grave que lo amerite.

Chang precisó que quienes sean separados no perderán el acceso a la educación. Explicó que continuarán sus estudios mediante una modalidad híbrida coordinada por la UGEL, con clases virtuales, acompañamiento psicológico presencial y apoyo a sus familias.

“El agresor debe retirarse de la escuela, no el agredido”, remarcó el ministro.

La propuesta también contempla que, ante hechos que constituyan delito, se comunique el caso a las autoridades competentes para que se adopten las medidas correspondientes, incluido el eventual ingreso del menor a un centro juvenil.

Fujimori defendió la aplicación de sanciones graduales y sostuvo que la violencia entre estudiantes y las agresiones contra integrantes de la comunidad educativa exigen una respuesta firme.

“Por unos pocos estudiantes malcriados no vamos a perturbar la tranquilidad de la gran mayoría que viene a aprender y a formarse. Nuevamente vamos a reinstalar las expulsiones”, enfatizó.

La mandataria añadió que los docentes podrán “corregir, guiar y ayudar” a los alumnos y que se restablecerá la nota de conducta.

Restricciones

Los lineamientos también plantean reglas sobre presentación personal y uso de tecnología.

En los colegios públicos se propone prohibir el maquillaje, las uñas pintadas y el cabello teñido o excesivamente largo. Además, se establecerían medidas para el largo de las faldas escolares.

En las instituciones privadas, estas podrán definirse según su autonomía.

El uso de celulares y otros dispositivos electrónicos durante las clases también quedaría prohibido, salvo autorización expresa del docente.

Fujimori sostuvo que la higiene y la presentación personal forman parte de las reglas que deben respetarse en las escuelas.

“La violencia entre estudiantes, las agresiones contra los miembros de la comunidad educativa y las conductas que ponen en riesgo la integridad de nuestros niños y adolescentes requieren de una respuesta firme, oportuna y responsable”, resaltó.

Opinión

Al respecto, la exministra de Educación Marilú Martens dijo a Correo que es fundamental “fortalecer la autoridad de docentes y directores”, y garantizar escuelas seguras.

Sostuvo que la nota de conducta debe tener “un propósito formativo, no solo sancionador”, y que las expulsiones requieren proporcionalidad y debido proceso.

Agregó que algunos padres desautorizan a los profesores y debilitan su autoridad.

“La disciplina no se construye solo con sanciones, sino también con el ejemplo, la coherencia y la responsabilidad compartida”, destacó.

Asimismo, el exministro de Educación Idel Vexler estuvo de acuerdo en que la sanción máxima debe ser la “separación definitiva del colegio”, aunque no del sistema educativo.

Sugirió que la evaluación de conducta sea “cualitativa, igual que las otras áreas del currículum”.