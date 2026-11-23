El Gobierno declaró el estado de emergencia en 22 distritos de las regiones de Huánuco, Junín y Pasco por el impacto de daños a consecuencia de movimientos sísmicos ocurridos el 20 y 21 de noviembre de 2026.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 155-2026-PCM, publicado este domingo 22 en El Peruano, y tendrá una vigencia de 60 días calendario.

La norma señala que los movimientos sísmicos provocaron daños en las viviendas, infraestructura educativa, infraestructura de transporte y locales públicos, entre otros, por lo que se recomendó ejecutar las medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan.

Durante la vigencia de la declaratoria, los gobiernos regionales y municipales involucrados, con el apoyo técnico del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y diversos ministerios, ejecutarán las acciones respectivas.

Asimismo, la norma establece facilidades para la recepción de donaciones y la prestación de servicios gratuitos destinados a atender a la población afectada por la emergencia.

DISTRITOS EN EMERGENCIA

HUÁNUCO

Ambo: Huacar Huánuco: Amarilis, Huánuco, Pillco Marca Pachitea: Panao

JUNÍN

Junín: Carhuamayo, Ulcumayo Tarma: Palca, San Pedro de Cajas

PASCO