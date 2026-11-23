Un total de 21 distritos de Huánuco, Junín y Pasco fueron declarados en estado de emergencia debido a los daños ocasionados por los movimientos sísmicos registrados el 20 y 21 de noviembre en la región Junín. La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 155-2026-PCM, tendrá una vigencia de 60 días calendario.
Según el dispositivo, los sismos ocasionaron daños en viviendas, infraestructura educativa, vías de transporte y locales públicos. Además, el INDECI advirtió que la capacidad de respuesta de los gobiernos regionales fue sobrepasada, por lo que se requiere la intervención de entidades del Gobierno Nacional.
La declaratoria permitirá ejecutar acciones inmediatas de respuesta y rehabilitación, con participación de los gobiernos regionales y municipales, bajo la coordinación técnica y seguimiento del INDECI.
Distritos comprendidos
HUÁNUCO (5 distritos)
- Huácar (provincia de Ambo).
- Amarilis (provincia de Huánuco).
- Huánuco (provincia de Huánuco).
- Pillco Marca (provincia de Huánuco).
- Panao (provincia de Pachitea).
JUNÍN (4 distritos)
6. Carhuamayo (provincia de Junín).
7. Ulcumayo (provincia de Junín).
8. Palca (provincia de Tarma).
9. San Pedro de Cajas (provincia de Tarma).
PASCO (12 distritos)
10. Paucar (provincia de Daniel Alcides Carrión).
11. Chontabamba (provincia de Oxapampa).
12. Pozuzo (provincia de Oxapampa).
13. Chaupimarca (provincia de Pasco).
14. Huachón (provincia de Pasco).
15. Huariaca (provincia de Pasco).
16. Pallanchacra (provincia de Pasco).
17. Paucartambo (provincia de Pasco).
18. Simón Bolívar (provincia de Pasco).
19. Ticlacayán (provincia de Pasco).
20. Tinyahuarco (provincia de Pasco).
21. Yanacancha (provincia de Pasco).
La norma precisa que las intervenciones deberán estar directamente relacionadas con los daños ocasionados por los sismos y sustentadas en evaluaciones técnicas.