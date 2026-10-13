La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado retoma desde las 10:00 a.m., el análisis y debate del dictamen que propone otorgar facultades legislativas al Poder Ejecutivo para adoptar medidas en materia de seguridad ciudadana y frente al fenómeno El Niño.

La reunión fue convocada en la sala Miguel Grau del Congreso de la República y contempla la participación de integrantes del consejo consultivo de la comisión, representantes de las micro y pequeñas empresas (mypes) y diversos gremios empresariales.

El grupo de trabajo, presidido por el senador Carlos Mesía Ramírez, de Fuerza Popular, evalúa la propuesta aprobada por la Cámara de Diputados, que establece una delegación de facultades por 90 días. El Ejecutivo había solicitado inicialmente un plazo de 120 días y un alcance más amplio.

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¿Qué facultades legislativas evalúa el Senado?

El dictamen aprobado por la Cámara de Diputados plantea autorizar al Ejecutivo a legislar durante 90 días en dos ejes principales: seguridad ciudadana y medidas frente al fenómeno El Niño.

La iniciativa fue aprobada por el pleno de Diputados el 6 de octubre, con 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones, después de una reconsideración de la votación inicial.

El Gobierno había presentado originalmente 66 propuestas legislativas en ocho materias. Sin embargo, la Cámara Baja restringió el texto a 20 puntos, situación que generó diferencias entre el Ejecutivo y diversos sectores parlamentarios.

Durante su presentación ante el Senado, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, consideró insuficientes los alcances aprobados por Diputados y solicitó evaluar medidas adicionales.

Especialistas y gremios empresariales participarán en el debate

Para la jornada se ha previsto la intervención de integrantes del consejo consultivo de la Comisión de Constitución, entre ellos José Luis Sardón, Óscar Urviola, Víctor García Toma, Ernesto Blume, Francisco Tudela, César Landa y Javier González-Olaechea.

Asimismo, está programada una conferencia entre comisiones del Senado, con la participación de los titulares de Justicia y Derechos Humanos; Defensa Nacional y Orden Interno; Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo.

También se ha convocado a representantes de las comisiones de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor; Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital; y Asuntos de Gestión del Estado y Contraloría.

¿Qué ministros participaron en la sesión anterior?

El sábado 10 de octubre, la Comisión de Constitución recibió a cuatro ministros de Estado que explicaron las medidas propuestas por sus respectivos sectores.

Participaron César Astudillo Salcedo, ministro del Interior; Ernesto Álvarez Miranda, ministro de Justicia y Derechos Humanos; Rafael Belaunde Llosa, ministro de Defensa; y Mauricio Arnillas González, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Durante el intercambio, los senadores plantearon diferentes posiciones sobre el alcance de las facultades, la necesidad de fortalecer la capacidad operativa del Estado y los límites constitucionales de las atribuciones legislativas.

¿Qué falta para que el Ejecutivo reciba las facultades?

El procedimiento legislativo todavía no ha concluido. La Comisión de Constitución del Senado debe continuar el estudio de la iniciativa y determinar los siguientes pasos para su tratamiento parlamentario.