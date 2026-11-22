El Ministerio de Cultura dispuso la protección provisional de los sitios arqueológicos Santa Elena, Caja Rumi, en Áncash, y San Lorenzo en Cajamarca. Las medidas fueron dispuestas en resoluciones directoriales publicadas este domingo 22 de noviembre en El Peruano.

ÁNCASH

De acuerdo con la Resolución Directorial N.º 000313-2026-DGPA-VMPCIC/MC, se determinó la protección al sitio arqueológico Santa Elena, ubicado en el distrito y provincia de Casma.

Según el documento, el monumento arqueológico prehispánico viene siendo afectado por agentes antrópicos, como la existencia de huaqueos y la acumulación de residuos sólidos contemporáneos y restos de vegetales en algunos sectores circundantes.

Además de la protección, la entidad resolvió otorgar medidas preventivas, como el cese de ampliación de áreas agrícolas, señalización y retiro de los residuos sólidos.

En paralelo, también declaró la salvaguarda de Caja Rumi, ubicada entre los distritos de Pamparomas y Cáceres del Perú, provincias de Huaylas y Santa, mediante la Resolución Directoral N.º 000301-2026-DGPA-VMPCIC/MC.

En referencia a un informe técnico, advierte que el sitio es afectado por agentes antrópicos y factores naturales. Entre ellos, excavaciones clandestinas, grafitis, ingreso de animales, erosión eólica, precipitaciones pluviales, densa vegetación y proliferación de líquenes. Ante ello, se ordenó el retiro de estructuras temporales como maquinarias, herramientas y otros elementos.

CAJAMARCA

En Cajamarca, la medida se dispuso al sitio arqueológico San Lorenzo, ubicado en el distrito y provincia de Cutervo, a través de la Resolución N.º 000314-2026-DGPA-VMPCIC/MC.

Citando a un informe, la entidad observó la ejecución de actividades de habilitación y explotación de la cantera en el lado este del área, principalmente trabajos de corte, excavación y remoción de terreno. Estas situaciones podrían ocasionar la alteración o destrucción de estructuras, contextos arqueológicos y materiales culturales que pudieran encontrarse tanto en superficie como en niveles subsuperficiales.

Respecto a las agentes naturales, advierte que el sitio está expuesto a cambios de clima, el crecimiento excesivo de la vegetación, el desgaste y arrastre del suelo causado por las lluvias y los movimientos sísmicos.

Al respecto, el Ministerio de Cultura también ordenó la paralización y cese de la afectación, así como la señalización.