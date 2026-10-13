El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, Carlos Mesía, aseguró que serán respetuosos del dictamen de las facultades legislativas para el Ejecutivo que aprobó la Cámara de Diputados.

“La preocupación de Renovación Popular y también la nuestra, es que no debemos desnaturalizar lo que ha venido de la Cámara de Diputados. En eso sí vamos a ser muy respetuosos de lo que se ha aprobado allá”, afirmó.

Sin embargo, precisó que se harán modificaciones -sin desnaturalizar el texto- en los temas de lucha contra la inseguridad ciudadana y Fenómeno El Niño.

Agenda de la Comisión de Constitución del Senado.

PRECISIÓN

En entrevista con Panorama, el senador de Fuerza Popular consideró que existe un bloque de bancadas parlamentarias que quieren que el Gobierno fracase, por ese motivo, hay materias que se quedaron fuera del dictamen aprobado en la Cámara de Diputados.

“Hay temas que no han pasado, como vivienda. La Cámara de Diputados tampoco aprobó declarar como grupos hostiles a las organizaciones criminales, tema que forma parte del item de lucha contra la inseguridad ciudadana”, reclamó.

Desde su punto de vista, es importante incluir ese aspecto para que la Policía reciba el apoyo del Ejército.

“Las materias sobre las cuales vamos a entrar a modificar, sin desnaturalizar, es Fenómeno El Niño e inseguridad ciudadana. En eso debemos ponernos de acuerdo”, sostuvo.

Por su parte, el senador Héctor Ventura (Fuerza Popular) manifestó que el Senado puede revisar y perfeccionar el contenido de lo aprobado en la Cámara de Diputados.

“Sí podemos hacer un perfeccionamiento para justamente añadir el trabajo que va a realizar nuestras Fuerzas Armadas”, manifestó.

Agregó que la esencia del Senado, según el artículo 25 del Reglamento del Congreso, es “revisar”. Sin embargo, indicó que el artículo 142 dice que no se debe desnaturalizar.