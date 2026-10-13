El diputado Aldo Bravo (Renovación Popular) cuestionó al senador Iber Maraví (Juntos por el Perú) por el enfrentamiento del sábado en la Comisión de Constitución del Senado.

Crítica

Bravo reprochó la conducta del senador durante la sesión en que se debatía la delegación de facultades al Ejecutivo.

“Lo que ha hecho Iber Maraví es un desastre para el Congreso”, afirmó a Canal N.

Asimismo, el legislador describió el trato de Maraví hacia los miembros del Gabinete.

“A los señores ministros los trata como que ellos, como no han sido elegidos, no pueden opinar”, sostuvo.

También, saludó a la senadora Lourdes Alcorta y al senador Francisco Calisto Giampietri, ambos de su bancada.

“(Calisto) se tuvo que poner en medio para que no agredan a Lourdes Alcorta (...) una reacción natural de defensa frente a un señor furibundo como es Íber Maraví”, declaró.

Para Bravo, la disputa en la Cámara Alta fue provocada por la senadora Ruth Luque, de Ahora Nación, quien sostuvo que los ministros están “chillando” en Constitución.

“Ese tipo de trato no hay que permitir en el Congreso de la República. Yo creo que tendría que ser evaluado (Maraví) en Ética”, enfatizó.

Bravo recordó que Maraví tuvo atestados policiales que lo vinculaban con atentados terroristas en Huamanga, Ayacucho.

“Ya bastante, con que los señores radicales de izquierda, que utilizando las herramientas de la democracia estén sentados como diputados y senadores”, apuntó.

Sobre las declaraciones de la presidenta Keiko Fujimori tras el altercado, Bravo opinó que “es una frase típica sacada de una obra literaria muy famosa”.