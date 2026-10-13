La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) actualizó este martes 13 de octubre los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 para la Alcaldía de Lima Metropolitana. Con el 93.067 % de actas contabilizadas, Renovación Popular mantiene el primer lugar, seguido de Avanza País, en una disputa que todavía no cuenta con resultados definitivos.

De acuerdo con el reporte oficial actualizado a las 11:56 a.m., Renovación Popular alcanza el 27.721 % de los votos válidos, equivalente a 1,450,508 sufragios. En segundo lugar se ubica Avanza País, agrupación del candidato Francis Allison, con el 26.834 % y 1,404,082 votos.

La diferencia entre ambas organizaciones políticas es de 46,426 votos, equivalente a 0.884 puntos porcentuales, según las cifras difundidas por el organismo electoral.

Resultados ONPE al 93.033 %: ¿cómo va la elección para la Alcaldía de Lima?

El último reporte de la ONPE muestra que Renovación Popular conserva una ventaja sobre Avanza País, mientras continúa el procedimiento de resolución de las actas observadas.

Los resultados de los principales partidos políticos son los siguientes:

Renovación Popular Perú: 27.718 %.

Avanza País – Partido de Integración Social: 26.834 %.

Partido Democrático Somos Perú: 15.102 %.

Podemos Perú: 8.000 %.

Alianza para el Progreso: 4.319 %.

Ahora Nación: 3.570 %.

Fuerza Popular: 2.619 %.

El tercer lugar corresponde a Somos Perú, organización que postuló a Carlos Bruce, mientras que Podemos Perú, vinculado a la candidatura de Daniel Urresti, ocupa la cuarta posición.

Renovación Popular mantiene ventaja de más de 46 mil votos

La agrupación Renovación Popular continúa encabezando el cómputo electoral en Lima Metropolitana, con una ventaja inferior a un punto porcentual sobre Avanza País.

En este proceso, la lista de Renovación Popular está encabezada por Rafael López Aliaga como candidato a primer regidor, luego de la renuncia de Luis Rubio a la candidatura para la alcaldía, según informó anteriormente el Diario Oficial El Peruano.

Por su parte, Francis Allison, candidato de Avanza País, permanece en segundo lugar con el 26.834 % de los votos válidos.

Aunque la distancia entre ambos partidos es de 46,426 sufragios, todavía existen actas que deben completar su trámite ante las autoridades electorales, por lo que no corresponde anunciar un resultado definitivo.

ONPE contabilizó 24,515 actas de un total de 26,351

Según el sistema de resultados electorales, Lima Metropolitana registra un total de 26,351 actas, correspondientes a las mesas de sufragio de las elecciones municipales del domingo 4 de octubre.

De esta cantidad, 24,515 actas figuran como contabilizadas, lo que representa el 93.033 % del total.

Asimismo, otras 1,836 actas, equivalentes al 6.967 %, aparecen en la categoría de envío al Jurado Electoral Especial (JEE), mientras que el sistema registra cero actas pendientes de procesamiento.

La ONPE había informado anteriormente que alcanzó el 100 % de actas procesadas en Lima Metropolitana. Sin embargo, esta condición no significa que la totalidad haya sido contabilizada, pues las actas observadas requieren el procedimiento correspondiente ante las autoridades electorales.

¿Cuándo se conocerán los resultados definitivos de la Alcaldía de Lima?

El resultado definitivo de la elección municipal dependerá de la resolución de las actas observadas y de la culminación de los procedimientos electorales correspondientes.

El Jurado Electoral Especial interviene en el tratamiento de las actas que presentan observaciones, impugnaciones u otras situaciones que requieren pronunciamiento antes de incorporarse al cómputo final.

En consecuencia, los porcentajes difundidos hasta el momento constituyen resultados oficiales parciales de la ONPE y pueden variar conforme se resuelvan las actas pendientes de contabilización.

Los ciudadanos pueden consultar las actualizaciones mediante la plataforma oficial de resultados de la ONPE.