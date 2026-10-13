La diputada Graciela Chipana, de Juntos por el Perú (JP), enfrenta un juicio oral por discriminación agravada contra un escolar con trastorno del espectro autista (TEA).

La Fiscalía solicitó tres años de prisión por hechos ocurridos cuando la parlamentaria trabajaba como docente en Moquegua.

Hechos

En abril de 2025, Chipana trabajaba como profesora del aula de 3 años del colegio San Antonio de Padua (Moquegua).

La acusación fiscal sostiene que ella impidió el ingreso de un niño con trastorno del espectro autista (TEA) y exigió a sus padres contratar una “profesora sombra”, según el dominical Cuarto Poder.

Fue la auxiliar Evita Quispe Martel quien declaró que la docente cerró la puerta al menor y lo dejó solo en el patio. Posteriormente, la directora del colegio presentó la denuncia.

Es así como, el Ministerio Público presentó audios en los que la acusada dice que atender al niño le resultaba desgastante.

No obstante, la defensa de Chipana, a cargo de José Domingo Pérez y Aldo Álvarez Hurtado, sostuvo que las palabras de la docente expresaban preocupación y no discriminación.

“Ha habido una mala interpretación de parte de la Fiscalía a la preocupación que sostuvo la profesora en relación con el menor”, aseguró el exfiscal Pérez.

A raíz del caso, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) rechazó todo acto discriminatorio y exhortó a las autoridades educativas a “garantizar entornos escolares inclusivos y libres de discriminación”.

Implicancias

El abogado penalista Andy Carrión advirtió que una eventual condena firme podría dar lugar a un “desafuero” de la diputada de JP.

“Si esta sentencia más bien es confirmada (...) podría implicar más bien de que ella sea apartada del Congreso de la República”, dijo a Canal N.

Sin embargo, Carrión precisó que la resolución definitiva podría tardar meses, o años, según la agenda del Poder Judicial, por los plazos del proceso y una eventual revisión en segunda instancia.