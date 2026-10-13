El abogado de Pedro Pablo Kuczynski, Julio Midolo, señaló este lunes que el expresidente podría reclamar una indemnización al Estado, luego de que el Poder Judicial dispusiera que la Fiscalía dé por concluida la investigación por los presuntos aportes irregulares a su campaña presidencial de 2016.

Durante una entrevista con RPP, Midolo sostuvo que la Fiscalía no ha logrado acreditar que Kuczynski recibiera dinero de Odebrecht para financiar sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.

“A mí me parece que la reflexión aquí tiene que estar más allá de las personas, sino también dirigidas a las instituciones, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial tienen que dar una respuesta a todos estos ciudadanos que han estado investigados, restringidos en sus derechos y en sus libertades durante tantos años, para que después se concluya que por lo que lo venían investigando no era delito... por supuesto que tiene la posibilidad el señor Kuczynski, o su familia, llegado el momento, de establecer algún tipo de pedido de indemnización, eso está dentro de las posibilidades”, manifestó el letrado.

La defensa de PPK respaldó la resolución judicial que dejó sin efecto el impedimento de salida del país contra el exmandatario. No obstante, Midolo consideró que el Ministerio Público debe actuar con mayor cautela al formular acusaciones contra una persona.

“Tras haber transcurrido 10 años de estos procedimientos Lava Jato, no se ha podido obtener por parte del Ministerio Público una declaración ni del señor Barata ni de Marcelo Odebrecht ni de ninguno de los otros funcionarios que formaban parte de los consorcios que haya señalado o advertido a la fiscalía de algún tipo de situación irregular que comprometiera al señor Kuczynski”, expresó.

El abogado afirmó que Kuczynski fue sancionado de manera anticipada, ya que, durante los años en que fue investigado por presunto lavado de activos, enfrentó restricciones para realizar operaciones bancarias y el embargo de sus propiedades.

“La casa contigua, en la calle Choquehuanca, donde vive actualmente el señor Kuczynski, ha sido asignada por el Pronabi, que es esta entidad que se encarga de administrar los bienes que son embargados. (la propiedad) se lo han dado a la Policía Nacional del Perú y hay ahí una oficina de extranjería. Entonces, ¿Quién le devuelve todo ese daño, todo ese lucro cesante después de tantos años?”, enfatizó.