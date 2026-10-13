La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado retomará este martes 13 de octubre su primera sesión no ordinaria para debatir la Proposición Legislativa 00098-2026-2031-CD. La iniciativa propone otorgar al Poder Ejecutivo facultades para legislar durante 90 días en materia de seguridad ciudadana y ante el fenómeno de El Niño.

La reunión se llevará a cabo a las 10:00 a.m. en la sala Miguel Grau del Palacio Legislativo.

De acuerdo con la agenda de la Cámara Alta del Congreso, uno de los puntos centrales será la participación de los integrantes del Consejo Consultivo de la comisión, quienes fueron invitados para expresar sus opiniones sobre el pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.

Entre los juristas que forman parte del Consejo Consultivo se encuentran José Luis Sardón de Taboada, Óscar Urviola Hani, Víctor García Toma, Ernesto Blume, Francisco Tudela, César Landa y Javier González-Olaechea.

También se contempla la participación de representantes de las micro y pequeñas empresas (mypes) y de distintos gremios empresariales, quienes expondrán sus puntos de vista sobre la iniciativa legislativa.

El programa también incluye una conferencia conjunta de las comisiones del Senado, en la que participarán los presidentes de los grupos de trabajo de Justicia y Derechos Humanos; Defensa Nacional y Orden Interno; Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo; Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor; Salud, Educación, Cultura, Mujer, Desarrollo Social y Digital; y Asuntos de Gestión del Estado y Contraloría.