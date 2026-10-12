“Lo que ha hecho Iber Maraví es un desastre para el Congreso”, afirmó el diputado de Renovación Popular, Aldo Bravo, al cuestionar el enfrentamiento protagonizado por el senador de Juntos por el Perú y el ministro del Interior, César Astudillo, durante una sesión de la Comisión de Constitución del Senado.

En declaraciones a Canal N, el parlamentario consideró que la conducta del senador debería ser evaluada por la Comisión de Ética. Asimismo, sostuvo que las discrepancias políticas deben resolverse mediante el debate y no con enfrentamientos personales.

“No puede haber este tipo de enfrentamientos en el Congreso de la República”, manifestó Bravo, quien expresó su rechazo a las expresiones utilizadas durante el incidente ocurrido el sábado 10 de octubre.

Aldo Bravo pide evaluar conducta de Iber Maraví en Comisión de Ética

El legislador de Renovación Popular cuestionó el intercambio verbal que interrumpió temporalmente la sesión de la Comisión de Constitución, donde se debatía el pedido del Ejecutivo para obtener facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana y otros asuntos.

La controversia comenzó durante la intervención de la senadora Ruth Luque, de Ahora Nación, quien cuestionó la posición del ministro del Interior frente a una reforma de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Tras los comentarios de Luque, Astudillo intervino para exigir una rectificación. Iber Maraví cuestionó entonces la interrupción del ministro, lo que desencadenó un intercambio verbal entre los presentes.

La situación se intensificó con la participación de otros senadores y obligó a suspender el debate durante aproximadamente diez minutos.

Bravo criticó el comportamiento de Maraví y consideró que este tipo de episodios afectan la imagen del Parlamento, por lo que insistió en que corresponde evaluar las responsabilidades individuales.

Responsabiliza a Ruth Luque por incidente con ministro Astudillo

Durante la entrevista, el diputado también se pronunció sobre las expresiones de la presidenta Keiko Fujimori, quien utilizó la frase “los perros ladran, señal de que avanzamos” al referirse a las críticas surgidas después del enfrentamiento parlamentario.

Bravo interpretó las palabras de la mandataria como una manifestación de indignación frente a lo ocurrido, aunque sostuvo que no respalda ningún tipo de agresión.

En esa línea, responsabilizó a la senadora Ruth Luque por haber generado, según su opinión, las condiciones que desencadenaron la discusión.

“No defiendo las agresiones de ningún tipo, pero lo que se ha ocasionado es producto de la senadora Ruth Luque”, declaró el representante de Renovación Popular.

Sin embargo, el incidente involucró también intervenciones y respuestas de otros participantes. La atribución de responsabilidad a Luque corresponde a la posición política expresada por Bravo y no a una conclusión de una investigación parlamentaria.

Aldo Bravo pide investigar caso de Graciela Chipana

En otro momento, el diputado se refirió a la situación judicial de Graciela Chipana, parlamentaria de Juntos por el Perú, quien afronta un juicio oral por el presunto delito de discriminación agravada contra un menor con autismo.

Según lo informado durante la entrevista, los hechos investigados se remontan a 2025, cuando Chipana se desempeñaba como docente.

“La señora Chipana tendría que ser denunciada en Ética por este tema”, sostuvo Bravo, al considerar que el Parlamento también debería evaluar los antecedentes del caso.

El legislador planteó que se determine si corresponde iniciar un procedimiento en la Comisión de Ética, sin que ello signifique una declaración de responsabilidad penal.

El proceso judicial continúa sujeto a la evaluación de las autoridades competentes y se mantiene vigente la presunción de inocencia de la parlamentaria.

Diputado cuestiona posiciones que considera radicales en el Congreso

Bravo también expresó su rechazo a determinadas actuaciones de parlamentarios que calificó de radicales y cuestionó incidentes relacionados con representantes de la prensa en el Congreso.

El diputado sostuvo que las diferencias ideológicas no justifican comportamientos intimidatorios ni agresiones contra periodistas o autoridades.

Asimismo, defendió la necesidad de mantener una posición firme frente a los grupos políticos que considera radicales y planteó proscribir el comunismo en el Perú, como parte de su postura política.

Las declaraciones se producen después del enfrentamiento registrado en la Comisión de Constitución del Senado, episodio que generó cuestionamientos sobre la conducta de los participantes y pedidos para que intervengan las instancias de ética parlamentaria.