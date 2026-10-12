“Los más malcriados no van a estar en las aulas”, afirmó la presidenta de la República, Keiko Fujimori, al respaldar los nuevos lineamientos de disciplina escolar presentados por el Ministerio de Educación (Minedu), que contemplan el retorno de las expulsiones para estudiantes que cometan faltas graves.

Durante su pronunciamiento de este lunes 12 de octubre, la mandataria defendió la necesidad de recuperar el orden en los colegios y fortalecer la autoridad de profesores y directores para corregir conductas que afecten la convivencia escolar.

Fujimori sostuvo que la violencia entre estudiantes, las agresiones contra integrantes de la comunidad educativa y las conductas que ponen en riesgo a niños y adolescentes requieren sanciones proporcionales a la gravedad de las infracciones.

Keiko Fujimori respalda expulsión de alumnos por faltas graves

La jefa de Estado respaldó la propuesta anunciada por el ministro de Educación, José Antonio Chang, que permitirá aplicar nuevamente procedimientos de expulsión en las instituciones educativas.

“Y por eso, como dice el ministro Chang, nuevamente va a reinstalar las expulsiones. Los más malcriados no van a estar en las aulas, al maestro se le respeta”, manifestó Fujimori.

La presidenta señaló que las nuevas disposiciones buscan devolver a los docentes y directores herramientas para corregir, orientar y acompañar a los estudiantes, mediante sanciones y amonestaciones graduales.

Asimismo, cuestionó que, ante situaciones de violencia escolar, sean las víctimas quienes terminen abandonando sus colegios mientras los responsables de las agresiones permanecen en ellos.

Gobierno anuncia medidas contra bullying y acoso sexual

Fujimori aseguró que su Gobierno no tolerará situaciones de bullying, violencia ni acoso sexual dentro de las instituciones educativas.

En ese sentido, exhortó a los escolares a comunicar cualquier agresión a sus profesores o directores para que las autoridades educativas puedan intervenir y adoptar las medidas correspondientes.

“Lo que no va a ocurrir es que nos quedemos callados o seamos indiferentes”, expresó la mandataria al referirse a la necesidad de denunciar estos hechos.

Restricciones al maquillaje, cabello teñido y uso de celulares

Durante su intervención, la presidenta también respaldó las disposiciones relacionadas con el aseo, la higiene y la presentación personal de los estudiantes.

“Está totalmente prohibido pintarse el pelo o maquillarse”, afirmó al explicar las reglas anunciadas para los escolares.

Fujimori sostuvo que los estudiantes deben comprender que, además de sus derechos, tienen obligaciones dentro de las instituciones educativas.

La mandataria también mencionó las restricciones al uso de celulares y otros dispositivos electrónicos durante las actividades escolares. Según explicó, estos equipos podrán utilizarse cuando exista autorización del docente.

Minedu recibirá aportes sobre nuevos lineamientos escolares

Los lineamientos de disciplina escolar fueron presentados mediante un proceso de prepublicación, con el objetivo de recibir observaciones y aportes antes de su aprobación definitiva.

El ministro José Antonio Chang había anunciado que el documento estaría sujeto a comentarios durante un plazo aproximado de cinco a diez días, tras lo cual se definiría su entrada en vigencia.

Finalmente, Fujimori señaló que las reformas educativas también comprenderán mejoras en infraestructura, construcción de colegios, capacitación docente y ampliación de la conectividad satelital.

La presidenta indicó que estas acciones buscan fortalecer las condiciones de enseñanza y la gestión de las instituciones educativas del país.