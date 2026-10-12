Maraví y un pasado que lo vincula con Sendero Luminoso.

Íber Maraví llegó al Senado por Juntos por el Perú, pero su nombre arrastra antecedentes que se remontan a los años ochenta. Atestados policiales lo vincularon con atentados atribuidos a Sendero Luminoso en Ayacucho y, en 2004, surgió otra denuncia por presunta instigación al terrorismo.

Vínculos

Entre 1980 y 1981, documentos policiales lo mencionaron en investigaciones por ataques contra instalaciones de Electro Perú, una oficina de cobranzas de agua potable y el Hotel de Turistas en Huamanga.

En agosto de 1981, Juan Alarcón Gutiérrez y Víctor Reyes Cconislla, detenidos por su vinculación con la organización terrorista, lo mencionaron en sus declaraciones.

Alarcón le atribuyó responsabilidades dentro de la estructura senderista y participación en atentados. El expediente fue revisado por la Cuarta Fiscalía en lo Penal de Lima en 1982.

​Los cuestionamientos continuaron por su trayectoria sindical. El Sutep difundió un documento fundacional del Conare-Sutep en el que, según el gremio, Maraví figuraba como vicepresidente.

Además, un atestado policial de 2004 recogió una denuncia por presunta instigación al terrorismo durante protestas magisteriales en Ayacucho.

Por estos hechos, en 2009 recibió cuatro años de prisión suspendida por disturbios y daño agravado, delitos distintos de las imputaciones por terrorismo.

Cuando era ministro de Trabajo, en 2021, Maraví negó tener vínculos con Sendero Luminoso y el Movadef, y rechazó que se le atribuyera responsabilidad penal sobre la base de atestados policiales.

Opinión

El especialista en conflictos sociales y terrorismo Pedro Yaranga sostuvo que Maraví habría estado vinculado con los primeros atentados de Sendero Luminoso en Ayacucho.

“Él sería, presuntamente, parte de los fundadores del PCP-Sendero Luminoso en Ayacucho”, afirmó a Correo.

No obstante, también cuestionó que no se conozcan órdenes de captura contra el exministro y consideró necesario esclarecer por qué no habría sido requisitoriado.

Yaranga también criticó la llegada de Maraví al Senado y sostuvo que su elección respondió al arrastre electoral de Juntos por el Perú, no a un liderazgo propio.

“Él jamás pensó ser electo, pero por efecto arrastre de la noche a la mañana sale electo como senador”, afirmó.