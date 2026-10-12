Desde este lunes 12 hasta el viernes 16 de octubre, los senadores y diputados del Congreso bicameral para el periodo 2026-2031 cumplirán la semana de representación en las regiones donde fueron elegidos.

La programación fue aprobada durante la sesión del Consejo Directivo del Congreso del pasado 14 de setiembre, según informó la Oficialía Mayor en una comunicación dirigida a los 60 senadores y 130 diputados que conforman ambas cámaras del Parlamento.

El documento remitido a los parlamentarios establece que la semana de representación de octubre se realizará del 12 al 16, mientras que en noviembre tendrá lugar del 2 al 6 y en diciembre, del 14 al 18.

El Reglamento del Congreso establece que cada mes los diputados y senadores deben cumplir con cinco días hábiles consecutivos de gestión en su circunscripción de origen o en cualquier otra zona del país, ya sea de forma individual o en equipo.

En dicho lapso los legisladores “deben atender las denuncias debidamente sustentadas y documentadas de la población, fiscalizar a las autoridades respectivas y contribuir a mediar entre los ciudadanos y sus organizaciones y los entes del Poder Ejecutivo, informando regularmente sobre su actuación parlamentaria”.