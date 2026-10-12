El diputado de Renovación Popular (RP), Javier Cipriani, expresó su preocupación por la demora en la publicación de los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre y cuestionó la capacidad del sistema electoral para responder a las exigencias tecnológicas actuales.

Cipriani sostuvo que, si bien emitir el voto toma apenas unos minutos, conocer con claridad la decisión de los electores no debería tardar días o semanas .

En ese sentido, cuestionó que, en pleno 2026, los resultados electorales continúen generando largas esperas, pese a los avances tecnológicos que permiten realizar operaciones financieras y transmitir información en cuestión de segundos.

Como referencia, mencionó los procesos electorales de Brasil y Chile que muestran que es posible agilizar el procesamiento de resultados sin dejar de cumplir los procedimientos legales.

El diputado precisó que una demora no significa necesariamente fraude, pero advirtió que puede generar dudas, rumores y cuestionamientos. Por ello, pidió a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) avanzar en la modernización del sistema.

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