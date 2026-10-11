Los Jurados Electorales Especiales (JEE) de diversas regiones del país iniciarán este lunes 12 de octubre las audiencias públicas de recuento de votos correspondientes a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026), informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

De acuerdo con el reporte de la institución, hasta el mediodía del domingo 11 de octubre se habían programado 105 audiencias . El JEE Lima Sur 2 será el primero en iniciar este procedimiento excepcional, con el recuento de votos de mesas de sufragio del distrito de Villa El Salvador, en Lima.

Las audiencias programadas para este lunes también comprenden mesas de sufragio de Atalaya, en Ucayali; Cañete, en Lima; Puno; Pasco; Condesuyos, en Arequipa; y Sullana, en Piura. Las sesiones se desarrollarán desde las 8:30 a. m. hasta las 5:45 p. m., según el cronograma difundido por el organismo electoral.

El martes 13 de octubre continuarán las audiencias en jurisdicciones como el Callao, Cañete, Lima Este 1, Bongará, Huamanga, Lima Centro, Mariscal Cáceres, Jaén y San Román. Asimismo, otros JEE han programado sesiones para el miércoles 14, jueves 15 y viernes 16 de octubre.

La ciudadanía podrá seguir las audiencias en el portal web del JNE, a través del botón “Recuento de votos ERM 2026”, que contiene los enlaces a las transmisiones por YouTube. También estarán disponibles mediante el canal JNE Media, en el canal 552 de Movistar, y las redes sociales institucionales.

Esta es la programación:

Lunes 12 de octubre:

JEE Lima Sur 2: 8:30 a.m. Mesa de sufragio N° 059957 Villa El Salvador/Lima

JEE Atalaya: 9:00 a.m. Mesa sufragio N° 084943 Tahuanía/Atalaya/Ucayali

JEE Lima Sur 2: 9:35 a.m. Mesa de sufragio N° 059972 Villa El Salvador/Lima

JEE Cañete: 10:00 a.m. Mesa de sufragio N° 062384 Lima/Cañete/Nuevo Imperial

JEE Puno: 10:30 a.m. Mesa de sufragio N° 904467 Acora/Puno/Puno

JEE Lima Sur 2: 10:40 a.m. Mesa de sufragio N° 059994 Villa El Salvador/Lima

JEE Pasco: 11:00 a.m. Mesa de sufragio N° 068435 Goyllarisquiza/Daniel Alcides Carrión/Pasco

JEE Atalaya: 11:00 a.m. Mesa de sufragio N° 084974 Sepahua/Atalaya/Ucayali

JEE Lima Sur 2: 11:45 a.m. Mesa de sufragio N° 060001 Villa El Salvador/Lima

JEE Cañete: 2:00 p.m. Mesa de sufragio N° 062085 Lima/Cañete/Chilca

JEE Condesuyos: 2:00 p.m. Mesa de sufragio N° 009313 Sayla/La Unión/Arequipa

JEE Lima Sur 2: 2:30 p.m. Mesa de sufragio N° 061800 Villa El Salvador/Lima

JEE Lima Sur 2: 2:30 p.m. Mesa de sufragio N° 060009 Villa El Salvador/Lima

JEE Sullana: 3:00 p.m. Mesa de sufragio N° 073388 Piura/Talara/Máncora

JEE Lima Sur 2: 3:35 p.m. Mesa de sufragio N° 061786 Lima/Lima/Villa El Salvador

JEE Sullana: 4:00 p.m. Mesa de sufragio N° 072595 Piura/Sullana

JEE Lima Sur 2: 4:40 p.m. Mesa de sufragio N° 060172 Lima/Lima/Villa El Salvador

JEE Sullana 5:00 p.m. Mesa de sufragio N° 071014 Piura/Ayabaca/Pacaipampa

JEE Lima Sur 2: 5:45 p.m. Mesa de sufragio N° 059141 Lima/Lima/Villa El Salvador

Martes 13 de octubre :

JEE Callao: 8:00 a.m. Mesa de sufragio N° 083414 Mi Perú, Callao

JEE Cañete: 08:30 a.m. Mesa de sufragio N° 062487 Lima/Cañete/San Luis

JEE Lima Este 1: 08:30 a.m. Mesa de sufragio N° 061247 Lima/Lima/Santa Anita

JEE Bongará: 08:30 a.m. Mesa de sufragio N° 000379 Amazonas/Bongará/Florida

JEE Huamanga: 8:30 a.m. Mesa de sufragio N° 900969 Vinchos/Huamanga/Ayacucho

JEE Lima Centro: 09:00 a.m.

JEE Mariscal Cáceres: 09:00 a.m. Mesa de sufragio N° 078501 San Martín/Bellavista/San Pablo

JEE Jaén: 9:00 a.m. Mesa de sufragio N° 013714 Pomacahua/Jaén/Cajamarca

JEE San Román: 09:00 a.m. Mesa de sufragio N° 075785 Puno/San Román/Juliaca

JEE Callao: 09:20 a.m. Mesa de sufragio N° 082605 Ventanilla/Callao

JEE Lima Este 1: 1 9:30 a.m. Mesa de sufragio N° 061797 Santa Anita/Lima

Los Jurados Electorales Especiales instalados en diversos puntos del país iniciarán, este lunes 12 de octubre, las audiencias públicas de recuento de votos de las mesas de sufragio correspondientes a las Elecciones Regionales y Municipales #ERM2026.👉 https://t.co/nmexwrxoru https://t.co/dEAxvxf3So — JNE Perú (@JNE_Peru) October 11, 2026

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