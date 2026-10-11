La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) convocó este domingo 11 de octubre de 2026 a los fieles católicos y a la ciudadanía a unirse en oración por la salud del papa León XIV, después de que el pontífice anunciara que será operado de un nódulo pulmonar detectado durante una revisión médica.

A través de un comunicado titulado Unidos en oración por la salud del Santo Padre León XIV, el Episcopado peruano expresó su cercanía con el líder de la Iglesia católica y pidió acompañarlo espiritualmente durante los próximos días.

El documento está firmado en Lima por monseñor Carlos García Camader, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y obispo de Lurín, quien invitó a las comunidades religiosas, familias y fieles a encomendar la salud del pontífice a la Virgen María y al Señor de los Milagros.

¿Qué enfermedad tiene el papa León XIV y por qué será operado?

Durante el tradicional rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, León XIV confirmó que los médicos encontraron un nódulo localizado en uno de sus pulmones durante controles recientes.

El pontífice explicó que el hallazgo se produjo en una fase muy temprana y que, por recomendación médica, decidió someterse a una intervención quirúrgica para retirarlo.

La operación está prevista para los próximos días, aunque en su anuncio no precisó una fecha exacta. Tampoco informó si el nódulo es benigno o maligno.

El anuncio fue confirmado mediante el texto oficial del Ángelus publicado por la Santa Sede este 11 de octubre.

Obispos del Perú encomiendan al papa León XIV al Señor de los Milagros

En su pronunciamiento, la Conferencia Episcopal Peruana destacó que octubre es un mes especialmente significativo para la comunidad católica del país por las celebraciones en honor al Señor de los Milagros.

En ese contexto, los obispos anunciaron que encomendarán la salud y pronta recuperación de León XIV al Cristo Moreno, una de las principales expresiones de devoción religiosa del Perú.

El Episcopado también exhortó a las parroquias, comunidades y familias a acompañar espiritualmente al pontífice y pedir por su recuperación para que pueda continuar con sus responsabilidades al frente de la Iglesia católica.

La convocatoria se extiende tanto a los católicos como a todas las personas de buena voluntad que deseen sumarse a las oraciones por la salud del Santo Padre.

Anuncio médico ocurre a un mes de la visita prevista de León XIV al Perú

La noticia se conoce cuando falta aproximadamente un mes para la visita apostólica del papa León XIV al Perú, programada para noviembre de 2026.

La Conferencia Episcopal Peruana había presentado previamente el programa oficial del viaje, que contempla actividades en Lima, Callao, Pucallpa, Cusco y Chiclayo.