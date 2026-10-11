El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que el país podría registrar lluvias intensas, huaicos y activación de quebradas de características similares a las observadas recientemente en Santiago de Chile, especialmente durante el próximo verano de 2027.

Nelson Quispe, especialista en Meteorología del Senamhi, explicó a la Agencia Andina que las condiciones asociadas al fenómeno El Niño y al calentamiento de la superficie del mar podrían favorecer precipitaciones intensas en diferentes regiones del territorio nacional.

La advertencia surge después del aluvión ocurrido el 8 de octubre en el sector de Las Condes, en Santiago de Chile, donde un torrente de agua y barro arrastró vehículos, afectó viviendas y provocó una emergencia que llevó al Gobierno chileno a declarar zona de catástrofe.

Quispe recordó que el Perú ya ha experimentado episodios destructivos de lluvias y huaicos. Entre los antecedentes mencionó Mirave, en Tacna, en febrero de 2019; Secocha, en Arequipa, en febrero de 2023; y Chosica, en Lima, en abril de 2013.

“Tenemos historia de esas condiciones que sucedieron en las zonas de Chile, así que no nos extrañaría que podría suceder, especialmente en el verano, donde las lluvias son mayores. Podría darse condiciones de lluvia intensa y la activación de las quebradas”, señaló el especialista a Andina.

¿Qué regiones del Perú podrían registrar lluvias intensas y huaicos?

El especialista identificó una mayor posibilidad de precipitaciones en la zona centro-norte del país, especialmente en sectores donde el incremento de la temperatura superficial del mar favorece la formación de nubes de lluvia.

En el norte, Tumbes presenta condiciones favorables para las precipitaciones, mientras que el calentamiento marino comienza a extenderse hacia el extremo norte de Piura. Lambayeque también podría experimentar lluvias más generalizadas si las temperaturas del mar cercanas a los 26 grados Celsius se extienden por la costa norte.

En el sur, Quispe advirtió que Tacna, Moquegua y Arequipa podrían registrar lluvias intensas y localizadas, incluso cuando los pronósticos estacionales indiquen precipitaciones por debajo de lo habitual.

Regiones mencionadas en la advertencia del Senamhi

Tumbes

Lluvias moderadas a fuertes; posibles acumulados superiores a 70 mm en sectores fronterizos con Ecuador.

Piura y Lambayeque

Posibilidad de lluvias más generalizadas si se extiende el calentamiento del mar.

Tacna, Moquegua y Arequipa

No se descartan lluvias puntuales intensas capaces de activar quebradas y producir huaicos.

Lima

Chosica fue mencionada como antecedente histórico de emergencias por lluvias; no se presentó un pronóstico específico equivalente para Lima.

Tumbes podría registrar lluvias superiores a 70 milímetros

Quispe informó que la temperatura superficial del mar ya supera los 26 grados Celsius en Tumbes, condición que favorece la inestabilidad atmosférica y la formación de nubes capaces de generar precipitaciones.

Para los días posteriores a sus declaraciones, el Senamhi proyectó lluvias de moderada a fuerte intensidad, con acumulados de entre 30 y 40 milímetros en las zonas bajas de Tumbes.

En las áreas cercanas a la frontera con Ecuador, las precipitaciones podrían superar los 70 milímetros. Además, durante el verano de 2027, algunos episodios podrían alcanzar acumulados de 100 a 150 milímetros, según las estimaciones expuestas por el especialista.

Quispe también advirtió que las lluvias registradas en las cabeceras de cuenca pueden provocar incrementos repentinos del caudal de los ríos, incluso cuando las precipitaciones no sean igualmente intensas en las zonas bajas.

Arequipa, Moquegua y Tacna también podrían sufrir huaicos

Aunque para determinados sectores del sur se proyecta un déficit de precipitaciones, el especialista sostuvo que esa condición no elimina la posibilidad de lluvias extremas y localizadas.

Explicó que una sola precipitación intensa puede activar quebradas y provocar daños, mientras que el acumulado mensual de lluvias continúa por debajo de los valores normales.

“En una zona de la parte sur de Tacna, Moquegua, puede haber una lluvia intensa, una sola lluvia que te puede generar todo esto y luego el día siguiente se seca todo y mantiene deficiente”, señaló Quispe a la Agencia Andina.

El especialista recordó lo ocurrido en Mirave y Secocha para explicar que las lluvias concentradas en periodos cortos pueden desencadenar emergencias, sin necesidad de que toda la temporada registre precipitaciones superiores a lo habitual.

¿Qué relación existe entre El Niño y las lluvias intensas?

El especialista explicó que el calentamiento de la superficie del mar puede aumentar la inestabilidad atmosférica y favorecer la formación de nubes de lluvia, especialmente en la costa norte peruana.

Sin embargo, precisó que la ocurrencia de lluvias extremas no depende únicamente de la temperatura del océano, sino también de la interacción con otros factores meteorológicos.

Quispe destacó que el valor absoluto de la temperatura del mar es un indicador importante. Cuando supera los 26 °C, aumenta la posibilidad de que se generen condiciones favorables para las precipitaciones.

En ese sentido, sostuvo que la evolución del calentamiento marino y su interacción con la atmósfera será determinante para establecer dónde y con qué intensidad podrían presentarse las lluvias.

Senamhi prevé lluvias más frecuentes desde mediados de noviembre

Según las estimaciones explicadas por Quispe, durante octubre podrían presentarse episodios aislados de precipitación, mientras que desde mediados de noviembre de 2026 se darían condiciones más favorables para lluvias frecuentes y consecutivas.

El especialista señaló que la atmósfera todavía no presenta un acoplamiento suficiente con el calentamiento oceánico, pero esta situación podría cambiar conforme avance noviembre.

Por ello, recomendó prestar atención a la intensidad y duración de cada precipitación, además de los acumulados mensuales, debido a que las lluvias de corta duración pueden ocasionar emergencias por activación de quebradas e incrementos repentinos de caudales.

La advertencia no significa que un aluvión similar al de Santiago de Chile vaya a ocurrir necesariamente en Perú, sino que existen condiciones meteorológicas que podrían favorecer eventos de lluvia intensa y huaicos en áreas vulnerables.