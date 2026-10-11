Un sismo de magnitud 5.1 se registró la mañana de este domingo 11 de octubre de 2026 en la región Arequipa, según informó el Centro Sismológico Nacional (CENSIS) del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 8:43:01 a.m. y tuvo su epicentro a 16 kilómetros al suroeste del distrito de Quilca, en la provincia de Camaná.

De acuerdo con el reporte sísmico oficial IGP/CENSIS/RS 2026-0729, el evento se produjo a una profundidad de 47 kilómetros.

¿Dónde fue el epicentro del temblor en Arequipa?

El Instituto Geofísico del Perú precisó que el epicentro del movimiento sísmico se localizó en el ámbito de la provincia de Camaná, al suroeste de Quilca.

Las coordenadas registradas fueron latitud -16.78 y longitud -72.56, según el reporte difundido por el Centro Sismológico Nacional.

La intensidad del temblor alcanzó los grados III-IV en Quilca, de acuerdo con la información oficial.

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0729 Fecha y Hora Local: 11/10/2026,08:43:01 Magnitud: 5.1 Profundidad: 47 km Latitud: -16.78 Longitud: -72.56 Intensidad: III-IV Quilca Referencia: 16 km al SO de Quilca, Camaná - Arequipa https://t.co/8xG4jUnU4x — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) October 11, 2026

¿Qué hacer durante y después de un temblor?

Ante un movimiento sísmico, las autoridades de gestión del riesgo recomiendan mantener la calma y alejarse de ventanas, objetos que puedan caer y estructuras inestables.

También es importante identificar zonas seguras, seguir los procedimientos de evacuación del inmueble y evitar utilizar ascensores durante una emergencia.

Después del movimiento, se recomienda verificar las condiciones del entorno y mantenerse atento a los canales oficiales de información.

En localidades costeras, las indicaciones sobre una eventual evacuación deben seguir las alertas y disposiciones emitidas por las autoridades correspondientes. El reporte sísmico citado no contiene información sobre una alerta de tsunami.